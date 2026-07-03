Hindistan Merkez Bankası bankaları kriptodan ayırmak istiyor - Son Dakika
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Hindistan Merkez Bankası bankaları kriptodan ayırmak istiyor

Hindistan Merkez Bankası bankaları kriptodan ayırmak istiyor
03.07.2026 17:03
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Hindistan Merkez Bankası (RBI), bankaları ve diğer finans kuruluşlarını kripto paralar ile özel stablecoinlerden korumak için bir sınırlama stratejisini desteklediğini bildirdi. Banka, düzenlemeye tabi tokenlaştırmaya alan bırakırken kriptonun ödeme ve uzlaşmalarda kullanımının önlenmesini önerdi.

Yerel bir gazetenin haberine göre RBI Başkan Yardımcısı Rohit Jain ve İcra Direktörü P. Vasudevan, perşembe günü bankanın görüşünü Parlamento Finans Daimî Komitesi'ne sundu. Komiteye verilen arka plan notunda RBI, yasaklamanın hâlâ tanınan bir politika seçeneği olduğunu belirterek kriptonun ödemelerde ve uzlaşmalarda kullanımının engellenmesini ve bankacılık sektörünün maruziyetinin kısıtlanmasını tavsiye etti.

RBI, kriptoya geleneksel düzenleme uygulamanın spekülatif varlıkları meşrulaştırabileceği ve kullanıcılarda yanlış bir güvenlik algısı yaratabileceği uyarısında bulundu. Ancak banka, kısıtlamaların tokenlaştırmayı engellememesi için politika yapıcılara kriptoyu tokenlaştırılmış devlet tahvilleri, şirket bonoları ve diğer düzenlemeye tabi finansal araçlardan ayırma çağrısı yaptı. Hindistan, Chainalysis'in 2025 Küresel Kripto Benimseme Endeksi'nde ilk sırada yer alsa da RBI'ın bu sıralamanın yöntemine itiraz ettiği bildirildi.

RBI 2018 BANKACILIK YASAĞINA GERİ DÖNÜYOR

RBI'ın son önerisi, bankanın 2018'de izlediği yaklaşımı yineliyor. O dönemde merkez bankası, düzenlemeye tabi finans kuruluşlarına kriptoyla işlem yapmayı ya da kriptoyla ilgilenen kişi ve şirketlere hizmet vermeyi durdurma talimatı vermişti.

Bu adım, bireylerin kripto sahibi olmasını ya da alıp satmasını yasaklamadan kripto borsalarını Hindistan'ın bankacılık sisteminden fiilen kopardı. Uygulama, sektörde önemli bir kırılma yaratmıştı.

YÜKSEK MAHKEME 2020'DE GENELGEYİ İPTAL ETTİ

Hindistan Yüksek Mahkemesi, borsaların ve İnternet ve Mobil Derneği'nin açtığı davanın ardından genelgeyi Mart 2020'de iptal etti. Mahkeme, RBI'ın önleyici tedbir alma yetkisini tanıdı ancak merkez bankasının düzenlediği kuruluşların gördüğü bir zararı ortaya koyamadığını belirterek tedbirin ölçülülük ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.

RBI, Mayıs 2021'de bankaların müşterilerini kripto işlemlerine karşı uyarırken artık geçersiz kılınan genelgeye dayanamayacağını açıkladı. Ancak banka, düzenlemeye tabi kuruluşların müşterini tanı, kara para aklamayı önleme ve döviz uyum kurallarını uygulamayı sürdürebileceğini belirtti.

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