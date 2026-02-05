Hong Kong, tokenizasyonla fon sektörünü ikiye katlayabilir - Son Dakika
Kripto Para

Hong Kong, tokenizasyonla fon sektörünü ikiye katlayabilir

05.02.2026 14:35
Boston Consulting Group'un yeni raporuna göre Hong Kong, token tabanlı finans altyapısına geçiş yaparak varlık yönetimi sektörünün büyüklüğünü iki katına çıkarabilir.

Boston Consulting Group (BCG), Aptos Labs ve Hang Seng Bank tarafından hazırlanan whitepaper, fon sektörünün tokenizasyon yoluyla nasıl genişleyebileceğine dair stratejik bir çerçeve sunuyor. Rapor, Hong Kong Para Otoritesi'nin (HKMA) Project e-HKD+ programının ikinci fazı kapsamında yürütülen pilot projenin bulgularına dayanıyor.

ALTYAPI HAZIR, TİCARİ POTANSIYEL YÜKSEK

Pilot proje sonuçlarına göre token tabanlı finansal altyapı hem teknik hem de ticari açıdan uygulanabilir durumda. Rapora göre bu teknoloji, karşı taraf riski ve operasyonel maliyetler gibi fon yönetimindeki mevcut aksaklıkları giderebilir ve 7/24 kesintisiz likidite sağlayabilir. Whitepaper, teknolojinin geniş çaplı benimsenmesi için üç öncelikli alan belirledi: düzenleyici uyum, iş modeli inovasyonu ve kurumsal standartları karşılayacak ölçeklendirme. Raporda, kanıtlanmış bu teknolojinin başarılı şekilde hayata geçirilmesi için sektör oyuncuları ve düzenleyiciler arasında koordineli bir yürütme çağrısı yapıldı.

BCG Genel Müdürü ve Ortağı David Chan, "Teknik kanıtı ve ticari doğrulamayı elde ettik. Piyasa sürtünmeleri ortadan kalkar kalkmaz yatırımcılar tahsislerini artırmaya hazır." dedi. Chan, finans kuruluşlarının artık pilot projelerden öteye geçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu özellikleri ana iş kollarına entegre eden kurumlar, yeni sermayeyi çekecek." ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILARDAN GÜÇLÜ TALEP

Rapora göre pilot proje, özellikle 7/24 işlem erişimi gibi özellikler için yatırımcılardan güçlü talep gördü. Mayıs ve Haziran 2025'te 500 perakende yatırımcıyla gerçekleştirilen ankete göre katılımcıların yüzde 61'i, tokenize ürünlerin anlık uzlaşma ve kesintisiz erişim gibi avantajlar sunması halinde fon tahsislerini iki katına çıkarmaya istekli olduklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 97'si ise merkez bankası dijital paraları ve stablecoinleri de kapsayan tokenize fonların gelişmiş özelliklerine ilgi gösterdi.

Bu sonuçlar, uzlaşma gecikmeleri ve mutabakat maliyetleriyle sınırlanan geleneksel mesaj tabanlı işlem sistemlerinden, değeri, sahipliği ve uyum mantığını doğrudan dijital tokenlara gömülü hale getiren token tabanlı finansa geçişin sinyallerini veriyor.

BCG Genel Müdürü ve Ortağı Yue Hong Zhang, "2026'yı kesin dönüm noktası olarak görüyoruz. Sektörün artık teknik fizibilite testlerinden ticari ölçeklendirmeye geçmesi gerekiyor." dedi. Zhang, hiçbir kurumun finansal sistemi tek başına modernize edemeyeceğini belirterek, "Pilot başarıları yeni piyasa standardına dönüştürmek için bankalar, düzenleyiciler ve teknoloji sağlayıcıların uyum içinde hareket etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kripto Para

