Hyundai USDT ile kurumsal hazine pilotunu tamamladı - Son Dakika
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Hyundai USDT ile kurumsal hazine pilotunu tamamladı

Hyundai USDT ile kurumsal hazine pilotunu tamamladı
14.07.2026 11:00
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Otomotiv devi Hyundai'ın ABD ve Meksika birimleri, Tether'in USDT stablecoinini kullanarak sınır ötesi bir hazine transferini test etti. 20 bin dolarlık ödeme, Avalanche blok zinciri üzerinde yaklaşık yedi dakikada tamamlandı.

Tether'e göre Hyundai Motor America, fonu USDT'ye çevirdi, stablecoini Hyundai Motor Mexico'ya aktardı ve orada yeniden ABD dolarına dönüştürdü. Transfer ve doğrulama süreci yaklaşık yedi dakika sürdü. Geleneksel bir sınır ötesi banka transferinde ise bu süre üç ila dört saati ya da daha fazlasını buluyor.

Pilot uygulamada Axiym'in mutabakat altyapısı kullanıldı. Havale yapısını Hyundai Card tasarladı ve uygulamayı destekleyecek düzenleme, uyum, muhasebe ve operasyon gereksinimlerini denetledi. Test, stablecoin tabanlı mutabakatın yönetişim, uyum ya da muhasebe süreçlerini değiştirmeden mevcut kurumsal hazine işleyişine entegre edilip edilemeyeceğini ölçmek için tasarlandı. Sonraki aşamada şirketler, testi ek ödeme koridorlarına ve yerel para birimiyle yapılan mutabakatlara genişletmeyi planlıyor.

KURUMSAL HAZİNE STABLECOİNLERİN YENİ KULLANIM ALANI OLDU

Kurumsal hazine, stablecoin şirketleri için giderek daha önemli bir odak haline geldi. Şirketler sınır ötesi ödemeleri, likidite yönetimini ve şirketler arası mutabakatı destekleyecek ürünler sunuyor. Nisanda hazine yönetimi yazılımı sağlayıcısı Kyriba, USDC stablecoinini kurumsal hazine platformuna entegre etmek için Circle ile ortaklık kurmuştu. Bu iş birliği, hazine ekiplerinin stablecoin bakiyelerini nakit pozisyonlarıyla birlikte yönetmesine ve uygun sınır ötesi ödemeleri neredeyse gerçek zamanlı olarak sonuçlandırmasına imkân tanıyor.

Sektör verileri de kurumsal benimsemenin arttığına işaret ediyor. Bu ay yayımlanan bir rapora göre bir ödeme platformunda işlenen stablecoin işlem hacmi, 2026'nın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 81 arttı. Aynı dönemde platforma katılan yeni kurumsal müşterilerin yüzde 60'ından fazlasını bankalar ve lisanslı ödeme sağlayıcıları dahil finansal kuruluşlar oluşturdu.

STABLECOİN PİYASASI 312 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

İş dünyasına yönelik anketler de tabloyu doğruluyor. Haziranda yayımlanan bir araştırmaya göre ankete katılan işletmelerin yüzde 22,5'i uluslararası ödemelerde stablecoin kullanıyor ya da önümüzdeki 12 ay içinde kullanmayı planlıyor. Aynı rapor, McKinsey araştırmasına dayanarak, şirketler arası işlemlerin 2025'te tahmini 390 milyar dolarlık küresel stablecoin ödeme hacminin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğunu belirtti.

Kurumsal ilgi, stablecoin piyasası büyümeyi sürdürürken geliyor. Toplam stablecoin piyasa değeri, bir yıl önceki 257,1 milyar dolardan yaklaşık yüzde 21,5 artışla 312,3 milyar dolara çıktı. Tether'in USDT'si ise piyasa değeriyle en büyük stablecoin olmayı sürdürüyor.

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Son Dakika Kripto Para Hyundai USDT ile kurumsal hazine pilotunu tamamladı - Son Dakika

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