İngiltere stablecoin ve mevduat tokenlarını tek ödeme çerçevesinde birleştiriyor

22.04.2026 11:04
İngiltere Hazinesi, stablecoin ve tokenlaştırılmış mevduatları geleneksel ödeme hizmetleriyle tek bir düzenleyici çerçeve altında toplamayı öngören kapsamlı bir paket açıkladı. Londra'daki Fintech Haftası kapsamında duyurulan paket, dijital finans alanındaki düzenleyici yapının modernizasyonunu hedefliyor.

Hazine ve Şehir Bakanı Lucy Rigby'nin salı günü yaptığı açıklamaya göre yeni çerçeve, ödemelerde kullanılan stablecoinlerin yakında hayata geçirilecek ihraç rejimi kapsamına alınmasını içeriyor. Finansal Davranış Otoritesi'nin (FCA) Açık Bankacılık alanındaki yetki kapsamı genişleyecek. Ayrıca yapay zeka ajanları tarafından gerçekleştirilen ödeme işlemlerine yönelik düzenleyici uyarlamaların araştırılacağı da duyuruldu.

Paket kapsamında stablecoin ödeme hizmetleri sunmak isteyen firmaların idari yükünü azaltacak yeni mevzuat hazırlanacak. EY ortağı ve eski FCA geçici CEO'su Chris Woolard CBE, tokenlaştırılmış toptan finansal sistemlerin geliştirilmesine öncülük etmek üzere Toptan Dijital Piyasalar Şampiyonu olarak atandı. Finans, İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'ne Nisan ayından geçerli olmak üzere 1 milyon sterlin (yaklaşık 1,35 milyon dolar) ek finansman aktarılacak.

İNGİLTERE'NİN FİNTECH HAMLESİ

Rigby, paketi İngiltere'nin finansal hizmetler ve ödeme inovasyonundaki küresel konumunu pekiştirme çabasının bir parçası olarak nitelendirdi. Fintech'in "gerçek bir İngiliz başarı hikayesi" olduğunu vurgulayan Bakan, "Bugünkü paket, güvenli, rekabetçi ve hızlı teknolojik değişimin yarattığı fırsatları tam anlamıyla değerlendirmeye hazır bir ödeme ekosistemi inşa ederken koyduğumuz en son kararlı adımı temsil ediyor." ifadesini kullandı. Hükümet ayrıca dijital varlıkların ve Blockchain teknolojilerinin tüketici ile işletmelerin finansal hizmetlerle etkileşimini dönüştürme potansiyeli taşıdığını da kabul etti.

CoinCover ticari direktörü Anthony Yeung, stablecoin ve tokenlaştırmaya odaklanmanın kurumsal fırsatların yoğunlaştığı alanla örtüştüğünü belirtirken düzenleyici tasarımın benimsemeyi tek başına güvence altına alamayacağına dikkat çekti. "Düzenleme ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun benimsemeyi ancak belirli bir noktaya kadar taşıyabilir." dedi. Yeung, dijital varlıklara duyulan güvenin yalnızca düzenleyici çerçeveyle sınırlı kalmayıp saklama altyapısı, anahtar yönetimi ve iş sürekliliği mekanizmalarının güvenilirliğine de dayandığını belirtti.

Hazine ayrıca yakın vadede ödeme hizmetleri ve elektronik para düzenlemesinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir danışma süreci başlatacağını duyurdu. Bu adım, hükümetin İngiltere'yi finansal hizmetlerde "dünyanın tercih merkezi" haline getirme hedefini taşıyan "Leeds Reformları" ve sektöre yönelik on yıllık planla uyumlu.

Kripto Para, Son Dakika

Hürmüz’de gerginlik zirvede İran gemisi ABD ablukasını deldi Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi
El Salvador’da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı El Salvador'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Türkiye’nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor

10:42
İlçe Milli Eğitim Müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim Müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
10:03
Öcalan’dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
09:41
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu Bir maddeye muhalefetten destek yok
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye muhalefetten destek yok
09:20
Eski vali Tuncay Sonel’e 78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi
Eski vali Tuncay Sonel'e 78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi
08:55
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
08:33
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
