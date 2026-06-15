Japon Bitbank borsası Polymarket bağlantılı transferleri kısıtlıyor - Son Dakika
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Japon Bitbank borsası Polymarket bağlantılı transferleri kısıtlıyor

Japon Bitbank borsası Polymarket bağlantılı transferleri kısıtlıyor
15.06.2026 14:01
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Japonya'nın en büyük kripto borsalarından Bitbank, Polymarket gibi tahmin piyasalarıyla bağlantılı işlemlerin kumar yasaları nedeniyle hesap askıya alınmasına yol açabileceği konusunda kullanıcılarını uyardı.

Pazartesi günü yayımladığı bildiride Bitbank, tahmin piyasası hizmetleriyle bağlantılı para yatırma veya çekme işlemi yapan hesapları kısıtlayabileceğini açıkladı.

Uyarı, Japonya'da tahmin piyasalarını çevreleyen düzenleyici belirsizliği ortaya koyuyor. Yerel kumar yasaları, Polymarket'in daha önce dile getirdiği ülkeye açılma planını da zorlaştırabilir.

POLYMARKET İŞLEMLERİ HESABI ASKIYA ALDIRABİLİR

Bitbank, hesabı askıya alınan kullanıcıların hesap girişi, para yatırma ve çekme ile kripto alım satımı dahil geniş bir hizmet yelpazesine erişimini kaybedeceğini bildirdi. Borsa, "Hesap askıya alma önlemleri sonucunda müşterilerimizin uğrayacağı zararlardan sorumlu olmayacağız." ifadesini kullandı.

Açıklamada müşteriler, dış hizmetleri kullanırken dikkatli olmaya ve suç faaliyetlerine ya da hukuki anlaşmazlıklara karışmamaya çağrıldı. Bitbank herhangi bir somut düzenleyici işlem veya hükümet talimatı göstermedi. Borsa, seçim sonuçları, spor müsabakaları ve diğer gelecek olaylar üzerine bahis oynamaya izin veren platformların finansal kazanç için kullanıldığında Japon yasalarına göre kumar sayılabileceğini belirtti.

POLYMARKET JAPONYA'YI 35 KISITLI ÜLKE ARASINDA TUTUYOR

Bitbank'ın bildirimi, tahmin piyasalarının küresel ölçekte artan denetimle karşılaştığı bir dönemde geldi. Birçok ülkedeki düzenleyiciler, kumar kaygılarıyla Polymarket ve Kalshi'ye yönelik adımlar attı.

Polymarket şu anda Japonya'yı erişim politikasında 35 kısıtlı bölge arasında listeliyor. Şirket mayısta Japonya'da genişlemeyi değerlendirdiğinin sinyalini vermiş ve bu da yerel kumar yasalarıyla olası çatışmaları nasıl aşacağı sorusunu gündeme getirmişti.

Japonya tahmin piyasalarına özel resmi bir rehber yayımlamadı. Ancak Bitbank'ın uyarısı, en azından bazı kripto şirketlerinin kumar sayılabilecek hizmetlere daha temkinli yaklaştığını gösteriyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Japon Bitbank borsası Polymarket bağlantılı transferleri kısıtlıyor - Son Dakika

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