Japon CEO\'su maaşını tamamen Bitcoin ile alacak

Japonya'nın endüstri devlerinden biri olan Remixpoint, kurumsal yönetimde çığır açan bir karar aldı. Şirket, CEO'sunun maaşını tamamen Bitcoin ile ödeyeceğini duyurarak geleneksel kurumsal ödeme sistemlerine meydan okuyor.

Bitcoin Maaş Sistemi Japonya Borsasında İlk Kez Uygulanacak

Remixpoint'in bu çığır açan hamlesinin arkasında hissedarlarla uyum sağlama hedefi bulunuyor. Şirket açıklamasında, yöneticilerin hissedarlarla aynı ekonomik kaderi paylaşmasının önemini vurguladı.

CEO Yoshihiko Takahashi, kararını savunurken "Tüm maaşımı Bitcoin olarak alma kararım, hissedarlarımızla 'aynı gemide' olduğumun açık bir işareti" ifadelerini kullandı. Takahashi, kurumsal değeri artırmaya tamamen kararlı olduğunu ve hissedar odaklı yaklaşımla yönetmeye devam edeceğini belirtti.

Remixpoint'in kripto para yatırımları oldukça çeşitli. Şirketin resmi verilerine göre Remixpoint yaklaşık 1.051,56 Bitcoin (BTC), 901,44 Ethereum (ETH), 13.920 Solana (SOL), 1,2 milyon XRP ve 2,8 milyon Dogecoin (DOGE) rezervini elinde tutuyor.

Bu stratejik hamle, Japon yeninin değer kaybına karşı korunma amacıyla geçtiğimiz Eylül ayında başlayan kripto para yatırım sürecinin doğal bir uzantısı olarak görülüyor. Tokyo borsasında işlem gören Remixpoint hisseleri, bu açıklamanın ardından yüzde 0,71 değer kazandı.