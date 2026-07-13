Japon finans devi stablecoin faiz hizmetini başlatıyor - Son Dakika
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Japon finans devi stablecoin faiz hizmetini başlatıyor

Japon finans devi stablecoin faiz hizmetini başlatıyor
13.07.2026 11:00
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Japon finans devi SBI Group, yatırımcılara kendi yen destekli stablecoini JPYSC üzerinden yüzde 3 yıllık faiz sunan bir borç verme hizmetini bu ay kadar erken bir tarihte devreye almaya hazırlanıyor.

Nikkei'nin aktardığına göre grup, hizmeti kripto işlem platformu SBI VC Trade üzerinden üç aylık sabit vadeli bir ürün olarak sunacak. Yatırımcılar yatırdıkları JPYSC stablecoinleri için yıllık yüzde 3 getiri elde edecek.

Adım, SBI'nin JPYSC'yi piyasaya sürmesinden bir aydan kısa süre sonra geldi. Ülkenin güven bankası destekli ilk yen stablecoini olan JPYSC için şirket, düşük işlem maliyetleri ve blok işlemlere verdiği destek sayesinde bireysel ve kurumsal yatırımcıları çekmeyi beklediğini açıklamıştı.

SBI ÜÇ TURDA YÜZ MİLYONLARCA DOLARLIK KRİPTO YATIRIMI YAPTI

JPYSC, SBI Group'un zincir üstü finansa açılan daha geniş stratejisinin merkezinde yer alıyor ve bu strateji son dönemdeki kripto yatırımlarıyla destekleniyor. Grup geçen hafta Gauntlet'in 125 milyon dolarlık C serisi turunun tek yatırımcısı oldu. Kurumsal kripto platformu EDX Markets de yine geçen hafta 76 milyon dolarlık C serisi turunu tek yatırımcı SBI ile kapattı. Şirket haziranda Japon kripto borsası Bitbank'ı yaklaşık 289 milyon dolara satın almıştı.

SBI sözcüsü, grubun zincir üstü alanda borsalardan varlık token'laştırmaya ve piyasa platformlarına kadar kapsamlı bir işlev yelpazesi sunmayı hedeflediğini belirtti. Sözcü, son satın alma, yatırım ve ortaklıkların tümünün bu grup çapındaki stratejinin parçası olduğunu söyledi.

JAPONYA'DA STABLECOİN HAMLELERİ HIZLANIYOR

Stablecoinler, Japonya'da hem geleneksel finans kuruluşları hem de kripto odaklı şirketler için öne çıkan bir alan haline geldi. Ülkenin üçüncü büyük marketler zinciri Lawson, Nikkei'nin ayrı bir haberine göre mağazalarından birinde JPYC stablecoiniyle ödeme almayı test eden bir pilot uygulama başlatıyor. JPYC, Japonya'nın yasal olarak tanınan ilk yen destekli stablecoini kimliğini taşıyor.

Ülkenin üç büyük bankası MUFG, SMBC ve Mizuho da geçen ay, ortak ihraç edecekleri bir stablecoinin ticari işlemlerini 2026 mali yılında canlı ortamda başlatma planını duyurmuştu.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Japon finans devi stablecoin faiz hizmetini başlatıyor - Son Dakika

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