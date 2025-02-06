JPMorgan\'a göre Ethereum ekosistemi güç kaybediyor

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Ethereum Blockchain ağı için kritik bir dönemeç yaşanıyor. Dencun yükseltmesine rağmen aktivitenin Layer 2 ağlarına kayması ve önemli projelerin kendi zincirlerine geçişi, ağın geleceğini tehdit ediyor. Bu gelişmeler karşısında Ethereum ekosistemi, kurumsal dünyaya açılma stratejisini benimsiyor.

Solana Rekabeti Ethereum Ağını Tehdit Ediyor

JPMorgan analistleri, Ethereum'un sadece Bitcoin'in değil, diğer altcoinlerin de gerisinde kaldığını bildirdi. Uniswap, dYdX ve Hyperliquid gibi önde gelen merkeziyetsiz platformlar kendi zincirlerine geçiş yapıyor. Bu durum, Ethereum'un ücret gelirlerini ve token yakımını olumsuz yönde etkileyebilir.

Kurumsal benimsemeyi artırmak için Vitalik Buterin ve Ethereum Foundation, Vivek Raman'ın Etherealize girişimine yatırım yaptı. Bu hamle, tokenizasyon ve finansal entegrasyon alanlarında yeni fırsatlar sunabilir.