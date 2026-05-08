JPMorgan Strategy'nin Bitcoin alım hızının rekor kıracağını söylüyor
JPMorgan Strategy'nin Bitcoin alım hızının rekor kıracağını söylüyor

08.05.2026 15:40
JPMorgan analistleri Strategy'nin bu yılki Bitcoin alım hızının sürmesi halinde toplam alımın yıllık bazda yaklaşık 30 milyar dolara ulaşabileceğini öngördü. Şirket yılbaşından bu yana yaklaşık 11 milyar dolar değerinde 145.834 Bitcoin satın aldı.

JPMorgan genel müdürü Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analist ekibi raporunda alımların büyük bölümünün Bitcoin'in şirketin tahmini ortalama alım maliyeti olan yaklaşık 75 bin doların altında işlem gördüğü dönemde gerçekleştiğini belirtti. Yıllık bazda 30 milyar dolarlık alım hedefi 2025 ve 2024'teki yaklaşık 22'şer milyar dolarlık alımların belirgin biçimde üzerinde kalacak.

Analistler, "Strategy nisan ayında Bitcoin alımlarını yeniden hızlandırmış görünüyor. Bu durum 2026'daki giderek daha fırsatçı alım kalıbını genişletiyor." dedi.

NAV PRİMİ FİNANSMAN KOŞULLARINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Yatırımcıların Strategy hisselerine talebi güçlü kalmaya devam ediyor. Şirketin net varlık değerine (NAV) primi son iki ayda yaklaşık yüzde 26'ya yükseldi. Artan prim şirketin hisse ve borç ihracı yoluyla ek Bitcoin alımlarını finanse etmesini kolaylaştırdı.

Analistler hisse talebinin perakende ve kurumsal yatırımcılar arasında neredeyse eşit bölündüğünü kaydetti.

Strategy küresel ölçekte en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunu koruyor. Şirket toplam 818.334 Bitcoin tutarında varlığa sahip bulunuyor ve mevcut fiyatlarla bu varlığın değeri 65 milyar doları aşıyor.

STRC İHRACI STRATEJİYİ DAHA VERİMLİ HALE GETİRİYOR

Yatırım bankası TD Cowen perşembe günü Strategy için hedef fiyatı 385 dolardan 395 dolara yükseltti. Banka, şirketin STRC süresiz imtiyazlı hisse ihracını artırmasının Bitcoin birikim stratejisini sermaye açısından daha verimli hale getirdiğini ve Bitcoin getiri görünümünü iyileştirdiğini belirtti.

Saylor bu hafta başında Strategy'nin STRC'ye bağlı temettüleri karşılamak için gelecekte "muhtemelen" Bitcoin satacağını söylemişti. Bu açıklama şirketin uzun süredir sürdürdüğü "asla satmam" politikasından ilk sapma olarak dikkat çekmişti.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 15:44:48.
