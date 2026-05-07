JPMorgan ve Ripple XRP Ledger üzerinde tokenize hazine bonosu taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

JPMorgan ve Ripple XRP Ledger üzerinde tokenize hazine bonosu taşıdı

JPMorgan ve Ripple XRP Ledger üzerinde tokenize hazine bonosu taşıdı
07.05.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ripple, JPMorgan, Mastercard ve Ondo Finance tokenize ABD hazine bonolarını sınır ötesi aktarmak için ortak bir pilot işlem gerçekleştirdi. İşlemde Blockchain altyapısı ile bankalar arası ödeme sistemleri birlikte kullanıldı.

Pilot işlem Ondo Finance'ın tokenize ABD hazine bonosu ürünü OUSG'nin XRP Ledger üzerinde itfa edilmesiyle başladı. Ardından Mastercard'ın çoklu token ağı talimatları JPMorgan'ın Blockchain tabanlı ödeme platformu Kinexys üzerinden yönlendirdi. Son aşamada JPMorgan, ABD doları ödemesini Ripple'ın Singapur'daki banka hesabına iletti.

Ripple X hesabından yaptığı paylaşımda "XRP Ledger ile küresel bankacılık altyapısını birleştirerek bu pilot çalışma kurumların sınır ötesi işlemleri tek bir entegre akışta nasıl yürütebileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

TOKENİZE VARLIKLAR KÜRESEL FİNANS SİSTEMİYLE BULUŞUYOR

Ondo Finance, "Tokenize varlıklar artık küresel finans sisteminden ayrı değil. İlk kez bir kamu Blockchain ağı ile küresel bankacılık altyapısı tokenize bir fonun sınır ötesi işlemini gerçek zamanlı olarak birlikte sonuçlandırdı." dedi.

Pilot işlem kripto şirketleri, ödeme kuruluşları ve Wall Street kurumlarının 7/24 çalışabilen daha hızlı ve ucuz ödeme ve uzlaşma sistemlerini keşfetmek için bir araya geldiği yeni bir örnek oldu.

JPMorgan'ın Kinexys platformu yaklaşık bir yıl önce de Chainlink ve Ondo Finance ile benzer bir test işlemi tamamlamıştı. O işlemde tokenize ABD hazine bonosu bir kamu ve bir izinli Blockchain ağı arasında taşınmıştı.

OUSG 610 MİLYON DOLAR VARLIĞA ULAŞTI

Ondo'nun OUSG ürünü kısa vadeli ABD hazine bonolarına dayanan tokenize bir fon olarak 2023'te piyasaya sürülmüştü. Başlangıçta Ethereum, Polygon ve Solana üzerinde çalışan ürün geçen yıl XRP Ledger'a da genişlemişti. OUSG şu anda yıllık yüzde 3,48 getiri sunuyor ve kilitli toplam değeri 610 milyon dolara ulaştı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para JPMorgan ve Ripple XRP Ledger üzerinde tokenize hazine bonosu taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusunun ısırdığı parmağı ampute edildi Komşusunun ısırdığı parmağı ampute edildi
Adalet Bakanı Gürlek, Rojin Kabaiş’in ailesi ile görüştü Adalet Bakanı Gürlek, Rojin Kabaiş'in ailesi ile görüştü
Galatasaray’da Osimhen’in parası çıktı Galatasaray'da Osimhen'in parası çıktı
Akın Gürlek, Çağla Tuğaltay’ın ailesiyle görüştü Akın Gürlek, Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle görüştü
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
35 yaşındaki Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı 35 yaşındaki Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı

14:59
Burcu Köksal, AK Parti’ye mi geçiyor Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
14:35
ODTÜ’den yeni görüntü Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini
ODTÜ'den yeni görüntü! Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini
14:27
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
14:10
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
13:58
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
13:54
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 15:14:43. #7.12#
SON DAKİKA: JPMorgan ve Ripple XRP Ledger üzerinde tokenize hazine bonosu taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.