JPMorgan ve Ripple XRP Ledger üzerinde tokenize hazine bonosu taşıdı

Pilot işlem Ondo Finance'ın tokenize ABD hazine bonosu ürünü OUSG'nin XRP Ledger üzerinde itfa edilmesiyle başladı. Ardından Mastercard'ın çoklu token ağı talimatları JPMorgan'ın Blockchain tabanlı ödeme platformu Kinexys üzerinden yönlendirdi. Son aşamada JPMorgan, ABD doları ödemesini Ripple'ın Singapur'daki banka hesabına iletti.

Ripple X hesabından yaptığı paylaşımda "XRP Ledger ile küresel bankacılık altyapısını birleştirerek bu pilot çalışma kurumların sınır ötesi işlemleri tek bir entegre akışta nasıl yürütebileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

TOKENİZE VARLIKLAR KÜRESEL FİNANS SİSTEMİYLE BULUŞUYOR

Ondo Finance, "Tokenize varlıklar artık küresel finans sisteminden ayrı değil. İlk kez bir kamu Blockchain ağı ile küresel bankacılık altyapısı tokenize bir fonun sınır ötesi işlemini gerçek zamanlı olarak birlikte sonuçlandırdı." dedi.

Pilot işlem kripto şirketleri, ödeme kuruluşları ve Wall Street kurumlarının 7/24 çalışabilen daha hızlı ve ucuz ödeme ve uzlaşma sistemlerini keşfetmek için bir araya geldiği yeni bir örnek oldu.

JPMorgan'ın Kinexys platformu yaklaşık bir yıl önce de Chainlink ve Ondo Finance ile benzer bir test işlemi tamamlamıştı. O işlemde tokenize ABD hazine bonosu bir kamu ve bir izinli Blockchain ağı arasında taşınmıştı.

OUSG 610 MİLYON DOLAR VARLIĞA ULAŞTI

Ondo'nun OUSG ürünü kısa vadeli ABD hazine bonolarına dayanan tokenize bir fon olarak 2023'te piyasaya sürülmüştü. Başlangıçta Ethereum, Polygon ve Solana üzerinde çalışan ürün geçen yıl XRP Ledger'a da genişlemişti. OUSG şu anda yıllık yüzde 3,48 getiri sunuyor ve kilitli toplam değeri 610 milyon dolara ulaştı.