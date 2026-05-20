K33 mevcut Bitcoin durumunun önceki döngülerden farklı olduğunu savunuyor
20.05.2026 17:31
Bitcoin bu ayın başında 82.000 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamasını yeniden test ettikten sonra yaklaşık yüzde 6 düştü. Ancak araştırma ve aracılık firması K33'ün analistlerine göre Şubat'taki yaklaşık 60.000 dolarlık dip bu döngünün maksimum geri çekilmesi olmaya devam ediyor.

Reddedilme ileride bir düşüş dalgasının daha olup olmayacağına dair tartışmayı yeniden alevlendirdi. K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde yeni bir raporda mevcut hareketin sonunda yeni diplere yol açan 2014, 2018 ve 2022 rallilerini yansıtabileceğine dair endişeleri değerlendirdi. Bitcoin Kasım'daki 200 günlük ortalama kırılması ile Mayıs'taki yeniden test arasında 189 gün geçirdi. Bu süre önceki döngülerdeki 96, 132 ve 85 günlük aralıklardan çok daha uzun oldu.

Araştırma başkanı bu süre zarfında Bitcoin'in hâlâ yüzde 20'den fazla düşüşte olduğuna dikkat çekti. Bu tablo 2014 ve 2022'deki pozitif getirilerden ve 2018'deki yaklaşık yüzde 8'lik daha sığ geri çekilmeden belirgin biçimde ayrışıyor. Ayrıca 200 günlük ortalama bu döngülerde yükseliş eğilimindeyken 2026'da düşüş eğiliminde seyrediyor.

TÜREV VERİLERİ KÖTÜMSER DUYARLILIĞA İŞARET EDİYOR

Lunde "Geçmiş ralliler hızla toparlandı, risk iştahını ve kaldıracı yeniden inşa etti ve bir sonraki düşüşü besleyen çözülmeyi hazırladı. Mevcut yavaş tırmanış bunu yapmadı." dedi. K33 türev verilerinin de "benzersiz biçimde kötümser duyarlılığa" işaret ettiğini vurguladı. Firmanın çerçevesi mevcut koşulların geçmiş ayı piyasası rallilerinden ziyade Mart ve Nisan 2025 gibi güçlü dönemlere daha yakın benzerlikler taşıdığını gösteriyor.

Raporda "2025'in daha az agresif boğa piyasasının 2026'da daha ılımlı bir ayı piyasasına zemin hazırladığı görüşümüzü koruyoruz. Temel senaryomuz Şubat'taki 60.000 doların bu döngünün maksimum geri çekilmesini işaretlediği yönünde kalmaya devam ediyor." ifadesi yer aldı.

KURUMSAL YATIRIMCILAR POZİSYON AZALTIRKEN PERAKENDE ALIYOR

Temkinli pozisyonlanma ETF ve kurumsal akış verilerinde de kendini gösteriyor. K33 mevcut piyasanın önceki ayı piyasası rallilerinde görülen kaldıraç birikiminden yoksun olduğunu savunuyor.

Son 13F açıklamalarına göre kurumsal katılımcılar ilk çeyrekte Bitcoin pozisyonlarını 26.733 BTC azaltırken perakende yatırımcılar 19.395 BTC artırdı. Millennium ve Jane Street gibi delta-nötr firmalar kurumsal pozisyon azaltmasının büyük bölümünü oluşturdu. Lunde bunun kripto getirilerinin sıkışması, yüksek volatilite ve İran gerginliklerinin ardından alternatif emtia piyasalarındaki fırsatlardan kaynaklandığını belirtti.

Bitcoin borsa yatırım ürünleri ABD spot ETF'lerinin lansmanından bu yana geçen 600 işlem gününün en büyük dokuzuncu beş günlük çıkışını kaydetti. K33 Bitcoin fiyatının ortalama ETF maliyet tabanını test ettiği haftalarda en düşük yüzde 5'lik akış günü olasılığının yüzde 10,2'ye çıktığını hesapladı. Fiyatın maliyet tabanının yüzde 15'ten fazla üzerinde işlem gördüğü dönemlerde ise bu olasılık yalnızca yüzde 3'te kalıyor.

Lunde "Başka bir deyişle ağır çıkış günleri Bitcoin fiyatı maliyet tabanına yakın işlem gördüğünde çok daha yaygın. Bunu piyasa katılımcılarının kayıplardan kaçınma veya derin bir geri çekilme sonrası kayıpları sınırlama çabasına bağlıyoruz." dedi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:32:30.
