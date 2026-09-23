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Kanada bankalarından blok zinciri hamlesi

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Kanada bankalarından blok zinciri hamlesi
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Kanada'nın altı büyük bankası, para transferlerini hızlandırmak için ortak bir dijital mevduat sistemi üzerinde çalışıyor. Henüz araştırma aşamasındaki proje, banka hesaplarındaki paranın blok zinciri üzerinden aktarılmasına odaklanıyor.

Bankaların 22 Eylül'de yayımladığı ortak açıklamaya göre girişimde Bank of Montreal, CIBC, National Bank of Canada, Royal Bank of Canada, Scotiabank ve TD Bank Group yer alıyor. Kuruluşlar, Kanada doları cinsinden mevduatların dijital tokenlarla temsil edildiği bir yapı geliştirmeyi değerlendiriyor.

Tokenlaştırılmış mevduat olarak adlandırılan bu modelde, bankada tutulan para dijital bir kayıtla temsil ediliyor. Hesap sahibine karşı ödeme yükümlülüğü bankada kalıyor. Böylece mevcut mevduatın farklı bir altyapı üzerinden aktarılması mümkün hale geliyor.

İLK HEDEF BANKALAR ARASI TRANSFERLER

Projenin ilk aşamasında, tokenlaştırılmış mevduatların Kanada'daki finans kuruluşları arasında daha verimli taşınması hedefleniyor. Bankalar, güvenliği ve düzenleyici denetimi koruyarak müşterilere daha hızlı ve programlanabilir ödemeler sunmayı amaçlıyor. Programlanabilir ödeme, önceden belirlenmiş koşullar gerçekleştiğinde işlemin otomatik yapılabilmesini sağlıyor.

Daha uzun vadede sistemin başka dijital varlık projeleriyle bağlantı kurması planlanıyor. Katılımcılar, uygun zamanda diğer mevduat kabul eden kuruluşların da girişime dahil olmasını bekliyor. Ortak açıklamada müşterilerin kullanıma başlayacağı bir tarih verilmedi.

DİJİTAL MEVDUATLA AYNI KURALLAR

Bankaların girişimi, Kanada'nın finansal kurumları denetleyen kuruluşu OSFI'nin konuya ilişkin açıklamasından kısa süre sonra geldi. Kurum, 10 Eylül'de tokenlaştırılmış mevduatların hukuken geleneksel mevduatlardan farklı olmadığını belirtti. Finansal bir ürünün niteliğini, kullanılan teknolojinin belirlemediğini vurguladı.

Bu ayrım, tokenlaştırılmış mevduat ile stablecoinlerin aynı ürün sayılmadığı anlamına geliyor. Banka mevduatı doğrudan bankanın yükümlülüğü olarak kalırken itibari para destekli stablecoinler, ihraççının tuttuğu rezervlerle desteklenen ayrı dijital varlıklar olarak işlem görüyor.

OSFI, finans kuruluşlarının yeni ürünleri geliştirirken teknoloji, siber güvenlik ve üçüncü taraf risklerine ilişkin kurallara uyması gerektiğini bildirdi. Kurum, yeni bir ürün veya hizmeti kullanıma sunmadan önce bankaların denetim yetkilileriyle görüşmesini de bekliyor.

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