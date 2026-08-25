Kripto borsalarında tablo beş günde değişti

Zirveyle arasındaki mesafe tabloyu belirginleştiriyor. Borsalardaki günlük hacim son 12 ayın en yüksek noktasında 105 milyar dolara ulaşmıştı. O seviye, ekim ayındaki büyük tasfiye dalgasının hemen ardından görüldü. Geçen haftaki rakam sert bir toparlanmaya işaret ediyor, ancak hâlâ o zirvenin oldukça altında kalıyor.

Aylık veri benzer bir tablo çiziyor. Ağustos ayında bugüne kadar 490 milyar dolarlık işlem gerçekleşti. Temmuz ayının toplamı 670 milyar dolardı. Yani hacim haftalık bazda hızlansa bile ağustos toplamı ay henüz tamamlanmadan temmuz ayının 670 milyar dolarlık tam ay hacminin 180 milyar dolar altında bulunuyor.

Hacimdeki artış kripto fiyatlarındaki güçlü yükselişle aynı döneme denk geldi. Bitcoin geçen hafta yüzde 23'ün, Ethereum ise yüzde 30'un üzerinde kazandı. Bu hareket bir yılı aşkın sürenin en sert yükseliş dalgalarından biri olarak değerlendiriliyor. Bitcoin ve Ethereum dışındaki kripto paraların toplam piyasa değeri aynı dönemde yaklaşık yüzde 13 arttı.

HYPERLIQUID VE LIGHTER ÜÇÜNCÜ CEPHEYİ AÇTI

Merkezi borsa hacmi bu döngüde spot borsa yatırım fonlarıyla yeni bir rekabetle karşı karşıya. Önceki dönemlerde spot talebin tamamı borsalardan geçiyordu.

Kripto ETF'lerinin ve dijital varlık hazinesi şirketlerinin büyümesi merkezi borsa hacmi üzerindeki baskıyı artırabilir. Geleneksel finans araçları daha fazla türev ürün ve esneklik sunuyor. Bu araçlar ayrıca mevcut geleneksel finans altyapısına ve işlem kanallarına doğrudan bağlanıyor.

Üçüncü bir güç de aynı yönde çalışıyor. Hyperliquid ve Lighter gibi merkeziyetsiz borsa seçeneklerinin kullanımındaki hızlı artış, hacmi merkezi rakiplerinden çekmeye başlayabilir.

ALTCOİNLERDE BORSALARIN ELİNİ ÜÇ UNSUR GÜÇLENDİRİYOR

Merkezi borsaların güçlü kaldığı bir alan da bulunuyor. Altcoinlerin büyük bölümüne yönelik talep bu platformlara akmayı sürdürüyor.

Merkezi borsalar yeni tokenleri hızlı listeleme, derin işlem çiftleri sunma ve küçük ölçekli tokenlere yönelik araçlar geliştirme konusunda üstünlük taşıyor. Borsa yatırım fonu ve hazine şirketi yapıları bu özellikleri kopyalayamıyor.

Piyasanın toplam büyümesi ise tabloyu değiştirebilir. Mevcut hız korunursa token biriktirme yarışından tüm bu kanalların pay alması bekleniyor.