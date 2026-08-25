Kripto borsalarında tablo beş günde değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kripto borsalarında tablo beş günde değişti

Kripto borsalarında tablo beş günde değişti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto borsalarındaki günlük işlem hacmi geçen hafta beş gün içinde ikiye katlanarak 37 milyar doları aştı. Sıçrama yılın en düşük seviyesinden geldi ve rakam 12 aylık zirvenin hâlâ yaklaşık üçte birinde kalıyor.

Zirveyle arasındaki mesafe tabloyu belirginleştiriyor. Borsalardaki günlük hacim son 12 ayın en yüksek noktasında 105 milyar dolara ulaşmıştı. O seviye, ekim ayındaki büyük tasfiye dalgasının hemen ardından görüldü. Geçen haftaki rakam sert bir toparlanmaya işaret ediyor, ancak hâlâ o zirvenin oldukça altında kalıyor.

Aylık veri benzer bir tablo çiziyor. Ağustos ayında bugüne kadar 490 milyar dolarlık işlem gerçekleşti. Temmuz ayının toplamı 670 milyar dolardı. Yani hacim haftalık bazda hızlansa bile ağustos toplamı ay henüz tamamlanmadan temmuz ayının 670 milyar dolarlık tam ay hacminin 180 milyar dolar altında bulunuyor.

Hacimdeki artış kripto fiyatlarındaki güçlü yükselişle aynı döneme denk geldi. Bitcoin geçen hafta yüzde 23'ün, Ethereum ise yüzde 30'un üzerinde kazandı. Bu hareket bir yılı aşkın sürenin en sert yükseliş dalgalarından biri olarak değerlendiriliyor. Bitcoin ve Ethereum dışındaki kripto paraların toplam piyasa değeri aynı dönemde yaklaşık yüzde 13 arttı.

HYPERLIQUID VE LIGHTER ÜÇÜNCÜ CEPHEYİ AÇTI

Merkezi borsa hacmi bu döngüde spot borsa yatırım fonlarıyla yeni bir rekabetle karşı karşıya. Önceki dönemlerde spot talebin tamamı borsalardan geçiyordu.

Kripto ETF'lerinin ve dijital varlık hazinesi şirketlerinin büyümesi merkezi borsa hacmi üzerindeki baskıyı artırabilir. Geleneksel finans araçları daha fazla türev ürün ve esneklik sunuyor. Bu araçlar ayrıca mevcut geleneksel finans altyapısına ve işlem kanallarına doğrudan bağlanıyor.

Üçüncü bir güç de aynı yönde çalışıyor. Hyperliquid ve Lighter gibi merkeziyetsiz borsa seçeneklerinin kullanımındaki hızlı artış, hacmi merkezi rakiplerinden çekmeye başlayabilir.

ALTCOİNLERDE BORSALARIN ELİNİ ÜÇ UNSUR GÜÇLENDİRİYOR

Merkezi borsaların güçlü kaldığı bir alan da bulunuyor. Altcoinlerin büyük bölümüne yönelik talep bu platformlara akmayı sürdürüyor.

Merkezi borsalar yeni tokenleri hızlı listeleme, derin işlem çiftleri sunma ve küçük ölçekli tokenlere yönelik araçlar geliştirme konusunda üstünlük taşıyor. Borsa yatırım fonu ve hazine şirketi yapıları bu özellikleri kopyalayamıyor.

Piyasanın toplam büyümesi ise tabloyu değiştirebilir. Mevcut hız korunursa token biriktirme yarışından tüm bu kanalların pay alması bekleniyor.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto borsalarında tablo beş günde değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer bitti Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor Transfer bitti! Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşırız Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız
11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı 11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı
10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur’un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet 10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur'un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
Ordu’da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu Ordu'da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti
İsrail’de mafya lideri silahlı saldırıda öldü İsrail'de mafya lideri silahlı saldırıda öldü
ABD, Suriye’yi terör listesinden çıkardı ABD, Suriye'yi terör listesinden çıkardı

14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahlat’taki programa damga vuran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri
13:55
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
13:55
Savcıdan İmamoğlu’nun babası hakkında kritik talep
Savcıdan İmamoğlu'nun babası hakkında kritik talep
13:35
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
13:25
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
13:25
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber Petrol fiyatları sert düştü
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber! Petrol fiyatları sert düştü
12:31
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
12:10
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 14:49:09. #7.12#
SON DAKİKA: Kripto borsalarında tablo beş günde değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement