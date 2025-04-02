Kripto dünyası hacker saldırılarıyla sarsıldı: İlk üç ayda rekor kayıp

Kripto para ekosistemi 2025 yılına güvenlik açısından kötü bir başlangıç yaptı. Blockchain güvenlik firması CertiK'in açıkladığı rapora göre, yılın ilk çeyreğinde siber saldırganlar 1,67 milyar dolar değerinde kripto varlık çaldı. Bu devasa kayıp, geçen çeyreğe göre üç kattan fazla artış gösterirken, çalınan fonların geri dönüş oranı dramatik şekilde düştü.

Kripto Güvenlik Açıkları Yatırımcıları Milyarlarca Dolar Zarara Uğrattı

Blockchain güvenlik şirketi CertiK'in yayımladığı son rapora göre, 2025 yılının ilk üç ayında siber saldırganlar tarafından el konulan kripto varlıklarının değeri 1,67 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, geçen yılın son çeyreğiyle karşılaştırıldığında yüzde 303 oranında ciddi bir artış gösteriyor.

Uzmanlara göre 2025'in ilk çeyreğindeki bu devasa kayıp, 2024 yılı boyunca yaşanan toplam kayıpların üçte ikisine denk geliyor. Ancak dikkat çekici nokta, bu dönemde yaşanan kayıpların büyük bölümünün tek bir olaya dayandırılması. Bybit saldırısında yaşanan 1,45 milyar dolarlık kayıp, toplam rakamın aslan payını oluşturuyor.

CertiK uzmanları, yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen 197 hack olayını detaylı biçimde inceledi. Bu saldırıların 98'inin Ethereum ağı üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Bybit vakasının ardından en büyük iki saldırı ise Ocak ayında gerçekleşen 71 milyon dolarlık Phemex soygunu ve kripto dijital bankacılık devi Infini'nin maruz kaldığı 49,5 milyon dolarlık güvenlik ihlali olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre kurbanların kimlik bilgilerinin çalınmasıyla gerçekleştirilen kimlik avı saldırıları, 81 olayla en yaygın saldırı yöntemi olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, 15 vakada özel anahtarların ele geçirildiği tespit edildi.

Güvenlik uzmanlarını endişelendiren bir diğer konu ise çalınan fonların geri dönüş oranındaki dramatik düşüş. Önceki çeyrekte yüzde 42,09 olan geri ödeme oranı, 2025'in ilk çeyreğinde sadece yüzde 0,38'e geriledi. Şubat ayında ise çalınan hiçbir kripto varlığın geri döndürülemediği açıklandı.