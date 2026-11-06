Kripto ETF'lerinden yarım milyar dolarlık çıkış - Son Dakika
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Kripto ETF'lerinden yarım milyar dolarlık çıkış

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Kripto ETF\'lerinden yarım milyar dolarlık çıkış
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ABD'deki spot kripto para ETF'lerinden dün 500 milyon doların üzerinde net çıkış yaşandı. Teknoloji hisselerinde başlayan satış dalgasıyla Bitcoin 76 bin dolar civarına, Ethereum ise 2 bin 235 dolara geriledi.

ETF'lerden dün çekilen toplam tutar 540 milyon doları aştı. Böylece bu hafta ETF'lerden çıkan toplam tutar 1,1 milyar doları geçti. Çıkışlar, Demokratların ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadını da kazanmasının ardından yapay zeka hisselerinde başlayan sert satışla eş zamanlı yaşandı.

ETF'LERDE ÇIKIŞ SÜRÜYOR

Spot Bitcoin ETF'lerinden dün 430 milyon dolar net çıkış oldu. Çıkışlara yaklaşık 200 milyon dolarla Fidelity'nin FBTC fonu öncülük ederken BlackRock'ın IBIT fonundan 105 milyon dolar, Grayscale'in GBTC fonundan 49,9 milyon dolar çıktı. IBIT böylece üst üste beşinci işlem gününü çıkışla kapattı. Spot Ether ETF'lerinden yaklaşık 100 milyon dolar çekilirken altcoin ETF'lerinde de çıkış görüldü. Zcash ETF'lerinden 11 milyon dolar, Hyperliquid ETF'lerinden 3 milyon dolar, Solana ETF'lerinden 1,2 milyon dolar çıktı. XRP ETF'lerinde ise giriş ya da çıkış olmadı.

KRİPTO PARALARDA KAYIPLAR SÜRÜYOR

Bitcoin son 24 saatte yüzde 4,6 düşüşle 75 bin 966 dolara, Ethereum yüzde 6,6 düşüşle 2 bin 235 dolara geriledi. Solana yüzde 4,8 kayıpla 90,5 dolara, XRP ise yüzde 8,4 kayıpla 1,19 dolara indi. Kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 4,1 düşüşle 2,55 trilyon dolara geriledi. Son 24 saatte 1,16 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edilirken bunun 1,02 milyar doları yükseliş yönlü pozisyonlardan oluştu. IG analisti Axel Rudolph, yatırımcıların teknoloji ve kripto piyasalarındaki riskleri hızla azaltmasıyla Bitcoin'in yapay zeka satışına sürüklendiğini söyledi. Bitwise'dan André Dragosch ise yapay zeka işlemlerinin çözülmesiyle Bitcoin'in ABD hisselerinden daha iyi performans göstermesini beklediğini belirtti. Piyasalar saat 16.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Ekonomistler 60 ile 65 bin arasında yeni istihdam bekliyor. Yayım sırasında Bitcoin 76.000 dolardan işlem görüyor.

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