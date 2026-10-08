Kripto güvenliğinde yapay zeka endişesi - Son Dakika
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Kripto güvenliğinde yapay zeka endişesi

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Kripto güvenliğinde yapay zeka endişesi
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Ethereum araştırmacısı Justin Drake, yapay zekanın kripto varlıkları koruyan dijital imzalar için risk oluşturabileceğini belirterek hazırlık çağrısı yaptı. Drake, mevcut güvenliğin kırıldığını söylemedi ve kullanıcıları aceleyle hareket etmemeleri konusunda uyardı.

Kripto varlıklara erişimi sağlayan özel anahtarların korunması, uyarının merkezinde yer alıyor. Ethereum Foundation araştırmacısı Drake, 7 Ekim'deki paylaşımında yapay zekanın matematik alanındaki ilerlemesinin, bugün güvenli kabul edilen yöntemleri beklenenden önce zorlayabileceğini savundu. Öncelikle büyük ve deneyimli varlık sahiplerinin kontrollü bir hazırlık sürecine girmesini önerdi.

DİJİTAL İMZALAR İÇİN YENİ RİSK SENARYOSU

Tartışmanın odağında, işlemlerin doğru özel anahtar sahibi tarafından onaylandığını doğrulamakta kullanılan ECDSA adlı dijital imza yöntemi bulunuyor. Drake'in endişesi, yapay zekanın sağlayabileceği matematiksel ilerlemelerle açık anahtardan özel anahtara ulaşmanın mümkün hale gelmesi üzerine kurulu.

Araştırmacı, böyle bir gelişmenin güçlü kuantum bilgisayarlar ortaya çıkmadan da yaşanabileceğini öne sürdü. En kötü senaryoda riskin yıllar yerine aylar içinde gündeme gelebileceğini savunan Drake, mevcut donanımlarla kısa sürede özel anahtar elde edilebilmesini olası bir güvenlik kırılması olarak tanımladı.

Bu değerlendirme, gerçekleşmiş bir saldırının veya Bitcoin ve Ethereum'un güvenliğinin aşıldığının duyurusu niteliği taşımıyor. Paylaşımda ortaya konan zaman aralığı da Drake'in kişisel risk değerlendirmesine dayanıyor.

BÜYÜK VARLIK SAHİPLERİNE KONTROLLÜ HAZIRLIK ÇAĞRISI

Drake'in önerisi, varlıkların daha önce işlem imzalamamış ve açık anahtarı henüz görünür hale gelmemiş adreslere kontrollü biçimde taşınması üzerine kurulu. Bir adres işlem imzaladığında, geride kalan varlıkların da yeni bir adrese aktarılmasının değerlendirilmesini istedi. Bu yaklaşımı acil bir tahliye yerine önleyici hazırlık olarak sundu.

Araştırmacı, panik ve aceleyle yapılacak toplu transferlerin faydadan çok zarar getirebileceğini vurguladı. Büyük kuruluşların öncülük etmesini isteyen Drake, Binance, Bitbank, Robinhood, Bitfinex ve Tether'in çevrim dışı saklama sistemlerini güçlendirebileceğini belirtti.

Uzun vadede ise kriptografik özet işlevlerine dayanan güvenlik yöntemlerine geçişin hızlandırılmasını savundu. Ethereum'un kuantum riskine karşı hazırlıklarını ele alan taslak yol haritasındaki takvimin, yapay zekanın gelişimi dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini istedi.

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