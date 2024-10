Kripto para borsası Coinbase düzenleyici kurumları karşı karşıya getiriyor

Kripto Para

Kripto para borsası Coinbase, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) açtığı davaya karşı beklenmedik bir hamle yaptı. Borsa, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nu (CFTC) elindeki kritik belgeleri paylaşmaya zorlamak için federal mahkemeye başvurdu. Bu talep, kripto para dünyasındaki düzenleyici karmaşayı ve kurumlar arası rekabeti ortaya koyuyor.

Kripto Para Birimlerinin Yasal Statüsü Yeniden Tartışılıyor

Coinbase zorlama talebiyle, SEC'in kayıtsız menkul kıymetler olduğunu iddia ettiği 13 kripto para biriminin ihraççılarıyla CFTC'nin iletişimlerini istiyor. Borsa ayrıca, iki düzenleyicinin "dijital varlıklar üzerindeki ilgili düzenleyici yetkilerinin kapsamına ilişkin, bu konudaki piyasa belirsizliği de dahil olmak üzere" belgeleri de talep etti.

Bu bilgilerin, Coinbase'in SEC Davası'ndaki iddialara karşı kendini savunabilmesi için kritik önemde olduğu belirtiliyor. Borsa, bu belgelerle 12 kripto paranın menkul kıymet tanımını karşılayıp karşılamadığını inceleyebilecek.

Coinbase, Temmuz ayında CFTC'ye bu bilgiler için celp ilettiğini açıkladı. Bu, bir ay önceki daha geniş kapsamlı celpten sonraki ikinci girişim oldu. Ancak borsa, CFTC'nin talepleri "engellediğini" ve New York federal hakimi Katherine Folk Failla'nın SEC'e "aynı kategorideki ilgili bilgileri üretmesi" emrine rağmen "tek bir arama bile yapmadığını" iddia etti.

Kripto para sektöründe yaşanan bu gelişme, düzenleyici kurumlar arasındaki iletişimin önemini ortaya koyuyor. Coinbase, "SEC Davası'ndan önceki yıllarda hem SEC hem de CFTC, sektörü ve düzenleyici durumunu anlamalarını bilgilendirmek için dijital varlık ihraççıları ve diğer piyasa katılımcılarıyla aktif olarak iletişim kurdu." beyanında bulundu.

Borsa, CFTC'nin elindeki bu "son derece ilgili bilgilere hak kazandığını" vurguladı. Ancak CFTC'nin ilk celbi "aşırı genişlik, yük ve ayrıcalık gerekçesiyle" reddettiği iddia edildi. Coinbase'e göre düzenleyici kurumun, "celp daraltılırsa yeniden değerlendirmeye istekli olduğunu belirttiği" aktarıldı.

Coinbase'in aktardığına göre CFTC, ikinci celbi de reddetti ve talebin "aşırı geniş, belirsiz olduğunu ve Komisyon'a gereksiz yük getireceğini" söyledi. Borsa, talebinde CFTC'nin bilgileri bulmanın yük getireceğini kanıtlamadığını savundu ve "Onlara hiçbir düşünülebilir ayrıcalık uygulanamaz." açıklamasında bulundu. Çünkü iletişimler dış taraflarla yapılmıştı.

Bu gelişmeler, kripto para sektöründeki düzenleyici belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor. Coinbase'in CFTC belgelerini talep etmesi, SEC ile CFTC arasındaki yetki sınırlarının netleştirilmesi ihtiyacını da vurguluyor.

Haziran 2023'te SEC, Coinbase'e dava açarak kripto borsasını yasa dışı yatırımcı, menkul kıymet borsası ve takas kurumu olarak faaliyet göstermekle suçladı. Düzenleyici, dosyasında 13 tokenın kayıtsız menkul kıymet olduğunu öne sürdü. Bu tokenler arasında Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), The Sandbox (SAND), Axie Infinity (AXS), Chiliz (SHZ), Flow (FLOW), Internet Computer (ICP), Near (NEAR), Voyager Token (VGX), Dash (DASH) ve Nexo (NEXO) yer alıyor.

Coinbase'in bu hamlesinin, kripto para sektöründeki düzenleyici çerçevenin netleştirilmesine katkıda bulunup bulunmayacağı merakla takip ediliyor. Davanın sonucu, sadece Coinbase için değil tüm kripto para ekosistemi için önemli sonuçlar doğurabilir.