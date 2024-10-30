Kripto para piyasaları ABD seçimlerine kilitlendi - Son Dakika
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Kripto para piyasaları ABD seçimlerine kilitlendi

Kripto para piyasaları ABD seçimlerine kilitlendi

2024 ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, Bitcoin ve altcoinler üzerindeki olası etkiler tartışılıyor. Bitwise Yatırım Başkanı Matt Hougan'a göre Trump ya da Harris'in zaferi, kripto para piyasaları için düzenleyici bir rahatlama sağlayabilir. Özellikle altcoinlerin bu süreçten nasıl etkileneceği kripto yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

30.10.2024 20:53
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ABD başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte, kripto para piyasaları üzerindeki etkiler giderek daha belirgin bir hale geliyor. Bitwise Yatırım Başkanı Matt Hougan, hem Donald Trump hem de Kamala Harris'in başkanlık dönemlerinin Bitcoin ve altcoinler için düzenleyici açıdan olumlu olabileceğini ifade etti. Piyasa dinamiklerini değiştirecek bu gelişmeler, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin dikkatle izlediği konular arasında yer alıyor.

Kripto Piyasaları Seçim Sonuçlarını Beklerken Yükselişe Geçiyor

Bitwise'ın Yatırım Başkanı Matt Hougan, yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerinin kripto para piyasalarına olası etkilerini değerlendirdi. Hougan, Bitcoin ve diğer kripto paralar için düzenleyici ortamın giderek olumlu bir yapıya kavuştuğuna dikkat çekti.

Bitcoin'in son dönemde rekor seviyelere yaklaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Hougan, "Piyasalar Trump'ın galibiyetine daha sıcak baksa da Bitcoin'in başarısı Washington'a bağlı değil. Kurumsal yatırımcıların ilgisi ve ETF akışları, her koşulda yükseliş trendini destekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ethereum altyapısını kullanan tahmin platformu Polymarket'te Trump, yüzde 70'e varan bir üstünlük gösteriyor. Platform, seçimlerle ilgili toplam 2,6 milyar dolarlık tahmin hacmine ulaşmayı başardı.

Presto analiz ekibi, Cumhuriyetçilerin başkanlık, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi durumunda, kripto para düzenlemelerinin hızlanabileceğini öngörüyor. Hougan, böyle bir senaryoda özellikle Ethereum ve diğer altcoinlerin daha fazla değer kazanabileceğini vurguladı.

Yaptığı değerlendirmede, "Altcoinler düzenleyici belirsizliklerden daha çok etkileniyor. Trump'ın zaferi halinde, Bitcoin'den daha güçlü bir altcoin rallisi görebiliriz. Ancak sonuç ne olursa olsun, piyasanın yükseliş eğilimini sürdüreceğini düşünüyorum" diyen Hougan, SEC ve CFTC'nin Bitcoin'i emtia olarak tanımlamasının ve spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının, Bitcoin'e diğer kripto varlıklara kıyasla avantaj sağladığını belirtti.

Bitwise'ın Bitcoin için yıl sonu hedefi 80 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Hougan, 2025'in 2024'ten daha parlak olacağı öngörüsünü paylaşırken, Demokratların olası zaferinde sektöre yönelik dengeli bir yaklaşım sergileyeceklerini düşündüğünü ifade etti.

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Son Dakika Kripto Para Kripto para piyasaları ABD seçimlerine kilitlendi - Son Dakika

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