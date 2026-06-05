Kripto para piyasası en yüksek seviyesinden yüzde 50 geriledi - Son Dakika
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Kripto para piyasası en yüksek seviyesinden yüzde 50 geriledi

Kripto para piyasası en yüksek seviyesinden yüzde 50 geriledi
05.06.2026 15:58
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Kripto para piyasasının toplam değeri, Ekim 2025'te ulaştığı 4,22 trilyon dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) yüzde 50 geriledi. 5 Haziran 2026 itibarıyla toplam değer 2,14 trilyon dolara inerken ATH'den bu yana silinen değer 2 trilyon doları aştı.

Piyasa değeri ATH'den bu yana çok aşamalı bir düşüş sürecine girdi. 1 Ocak 2026'a gelindiğinde 1 trilyon doların üzerinde değer silinmişti. Ocak ortasında 3,25 trilyon dolara yakın seyreden piyasa değeri şubat başında 2,14 trilyon dolara geriledi. Nisan ve mayıs aylarının büyük bölümünde geçici bir toparlanma yaşanmış olsa da son haftaki sert düşüşle piyasa aynı seviyeye yeniden indi.

En son düşüşün başlıca tetikleyicisi Strategy'nin tercihli hisse taahhütlerini karşılamak amacıyla 32 BTC sattığını açıklaması oldu. Yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki bu işlem boyut itibarıyla küçüktü. Ancak şirket, Bitcoin'i süresiz biriktiren ve asla satmayan bir yapı olarak konumlandırılmıştı. Satışın piyasaya etkisi bu nedenle boyutuyla orantısız biçimde büyük oldu.

Haziran başında bir diğer baskı unsuru yapay zeka sektörüne hızlanan sermaye rotasyonundan geldi. Köklü teknoloji şirketlerinin nakit toplamak için hisse satışına başvurması, kripto satışlarının bir bölümünün buraya yönelen yatırım talebinden kaynaklandığı yorumlarını beraberinde getirdi. Beklenen SpaceX, Anthropic ve OpenAI halka arzları da yatırımcıların başka fırsatlar için nakit biriktirdiğini düşündüren etkenler arasında yer aldı. Yıl başından bu yana hisse senedi getirilerinin Blockchain ile ilgili yatırımlardan belirgin biçimde daha iyi performans göstermesi de bu eğilimi güçlendirdi.

JEOPOLİTİK VE TARİHSEL BAĞLAM

Jeopolitik belirsizlik yıl boyunca kripto para piyasasını diğer varlık sınıflarından daha fazla etkileyen unsurlar arasında yer aldı. ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması ve petrol şirketi Exxon Mobil'in stok uyarıları son düşüşün jeopolitik boyutuna dikkat çekti. Kripto para piyasasının bu gelişmeler için bir erken uyarı mekanizması işlevi gördüğü değerlendirildi.

Piyasa katılımcıları tarihsel döngülerle paralellik kurmaya devam ediyor. Dijital varlıkların toplam piyasa değeri 2017 sonu ile 2018 başı arasında fiilen yarıya indi. 2021 sonundaki 2,6 trilyon dolarlık seviyeden Aralık 2022'de yaklaşık 750 milyar dolara düşerek yüzde 72 geriledi. Bitcoin ve Ethereum'daki son hareketlerin bu döngülerle tutarlı seyretmesi, piyasanın 2026'nın ilerleyen dönemlerinde dip oluşturabileceğini öne süren değerlendirmeleri destekliyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto para piyasası en yüksek seviyesinden yüzde 50 geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kripto para piyasası en yüksek seviyesinden yüzde 50 geriledi - Son Dakika
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