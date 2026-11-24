Kripto varlık yöneticisi Grayscale'in araştırma başkanı Zach Pandl, Bitcoin (BTC) ve büyük altcoinlerin aşırı satım bölgesinde olduğunu belirtti. Pandl ayrıca kısa vadede fiyatları Blockchain faaliyetlerinden çok yapay zeka kaynaklı belirsizliğin yönlendirdiğini söyledi.

Pandl'a göre küresel kripto fonlarından geçen hafta 2 milyar dolardan fazla çıkış yaşandı ve stablecoinlerde de büyük itfalar görüldü. Bitcoin ve Ethereum (ETH) vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar yaz aylarındaki dip seviyelerine geriledi. Opsiyon yatırımcıları da düşüşe karşı korunmak için satım opsiyonlarına yüksek prim ödüyor.

DÜŞÜŞ 411 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Bitcoin cumartesi yaklaşık 55 bin dolarla 30 Haziran'daki yaklaşık 58 bin dolarlık önceki dibin de altını gördü. Bu seviye Ekim 2025'teki zirvenin yüzde 56 altındaydı.

Grayscale'e göre ayı piyasası en az 411 gündür sürüyor ve şirketin karşılaştırmasındaki en uzun dönem oldu. Yüzde bazında ise karşılaştırmadaki en sınırlı düşüş bu dönemde yaşandı.

PANDL 3 YAPAY ZEKA RİSKİNİ SAYDI

Pandl yapay zeka kaynaklı belirsizliğe örnek olarak Jensen Huang'ın Nvidia'dan ayrılıp CEO'luğa geri dönmesini, ABD ara seçim sonucunun veri merkezi yatırımlarına etkisini ve Anthropic'in halka arzını gösterdi. Grayscale'e göre Blockchain ağlarının temel göstergeleri ise sağlamlığını koruyor.

Şirkete göre mevcut değerlemeler orta ve uzun vadeli yatırımcılar için "cazip bir giriş noktası" sunuyor. Grayscale'in 40 yatırım ürününde 14 milyar dolardan fazla varlık bulunuyor.

Bitcoin pazartesi Nvidia'nın Huang kararıyla 64 bin doların üzerine çıktıktan sonra salı günü yeniden 60 bin doların altını gördü. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3,6 değer kaybeden Bitcoin 60 bin 400 dolardan işlem görüyor.