Kripto piyasasındaki düşüşün arkasındaki 3 neden

Piyasa değerine göre en büyük kripto para Bitcoin (BTC), son bir haftada yaklaşık yüzde 6 geriledi. Salı günü 72 bin 700 dolara kadar düşen Bitcoin, ETF'lerden süren çıkışlar ve faiz beklentileriyle baskı altında kaldı.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden kasımın ilk işlem haftasında 1,28 milyar dolar net çıkış yaşandı. Çıkışlar 10 Kasım'da 95 milyon dolarla dördüncü güne uzadı.

STABLECOİN ARZI 6,6 MİLYAR DOLAR DARALDI

Düşüşün ilk nedeni olarak piyasadaki likiditenin azalması gösteriliyor. En büyük stablecoin USDT'nin piyasa değeri son 60 günde yaklaşık 6,6 milyar dolar azaldı ve 2022 ortasından bu yana kaydedilen en büyük daralmayı yaşadı.

Stablecoinler, kripto para alımlarını finanse etmek ve platformlar arasında para transferi için yaygın biçimde kullanılıyor. Arzın daralması piyasadaki hazır sermayenin azaldığına işaret ediyor ve Bitcoin'e yönelik talep 30 günde yaklaşık 284 bin BTC geriledi.

579 MİLYON DOLARLIK ALIM POZİSYONU RİSKTE

İkinci neden kaldıraçlı alım pozisyonlarının fazlalığı. Analist Joao Wedson, yüzde 10'luk bir fiyat hareketinde tasfiye riski taşıyan 579 milyon dolarlık alım pozisyonuna karşılık 147 milyon dolarlık satış pozisyonu bulunduğunu belirtti.

Wedson, "Bitcoin ve tüm kripto piyasası, piyasada çok fazla alım pozisyonu olduğu için düşüyor." dedi. Enflasyon verisinin ardından kripto vadeli işlemlerinde 24 saatte yaklaşık 725 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi.

Üçüncü neden olarak büyük halka arzların kripto piyasasından sermaye çektiği görüşü öne çıkıyor. Analist Crypto Rover, Bitcoin'in haziranda SpaceX'in halka arzı öncesinde yaklaşık yüzde 29, Anthropic'in planlanan halka arzı öncesinde ise yaklaşık yüzde 16 düştüğüne dikkat çekti.

Bu karşılaştırma bir analist görüşü olarak kalıyor ve halka arzlarla Bitcoin'deki düşüş arasında doğrudan bir bağ kanıtlanmış değil. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,1 değer kaybeden Bitcoin 73 bin 500 dolardan işlem görüyor.