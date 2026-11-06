Kripto sektörü için çanlar çalıyor - Son Dakika
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Kripto sektörü için çanlar çalıyor

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Kripto sektörü için çanlar çalıyor
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ABD ara seçimlerinde Kongre'nin iki kanadını da kazanan Demokratlar, kripto para sektörüne yönelik yeni bir yasa hazırlığına başladı. Kripto karşıtı tutumuyla bilinen Senatör Elizabeth Warren'ın da Senato Bankacılık Komitesi'nin başına geçmesi bekleniyor.

Warren, Demokratların ocak ayında Senato'da çoğunluğu devralmasıyla komitenin başkanlığına gelecek. ABD Merkez Bankası (Fed), bankalar ve menkul kıymet piyasalarının yanı sıra dijital varlıkları da denetleyen komite, stablecoin ve piyasa yapısı gibi kritik kripto yasalarının ilk durağı konumunda. Warren, 2026 boyunca kripto sektörünü ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto girişimlerini hedef almıştı.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE YENİ YASA TASLAĞI

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, yeni bir kripto piyasa yapısı yasası üzerinde çalışıyor. Taslak, Finansal Hizmetler Komitesi'nin başına geçmesi beklenen Maxine Waters'ın kripto yatırımcı ve tüketici hakları önerisini temel alıyor. Taslakta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yetkisinin genişletilmesi, ABD Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) rolünün ise daraltılması öngörülüyor. Trump dahil kamu görevlilerinin kripto faaliyetlerini sınırlayan etik hükümler, aylık rezerv kanıtı, daha sıkı saklama kuralları ve borsaların kendi müşterilerinin karşı tarafında işlem yapmasına getirilecek sınırlar da gündemde. Cumhuriyetçilerin hazırladığı CLARITY Yasası eylülde Senato'daki prosedür oylamasında yeterli desteği bulamamıştı. Cumhuriyetçiler yeni taslağı "mesaj yasası" olarak nitelendiriyor.

SORUŞTURMA DÖNEMİ KAPIDA

Yatırım bankası Stifel, müşterilerine gönderdiği notta Warren'ın komite başkanlığını devraldıktan sonra kripto şirketlerine yönelik soruşturmalar başlatmaya hazırlandığını belirtti. Fortune'un haberine göre Trump ailesiyle bağlantılı World Liberty Financial, şubat ayında başlaması beklenen soruşturmaların ilk hedefleri arasında yer alıyor. Trump'ın Binance'in kurucu ortağı Changpeng Zhao'ya verdiği affın da incelemeye alınması bekleniyor. Trump'ın veto yetkisi nedeniyle Demokratların kendi yasalarını geçirmesi zor görünse de parti, sektör yanlısı yasaları engelleyebilecek ve denetim yetkisini kullanabilecek. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse ise iki partide de kripto yanlısı adayların kazandığını hatırlatarak etkinin sınırlı kalacağını savundu.

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