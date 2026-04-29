Kripto sektörünün düşüşü Galaxy Digital\'i 216 milyon dolar zarara uğrattı

Açıklanan sonuçlara göre Galaxy Digital, 31 Mart'ta sona eren çeyrekte hisse başına 0,49 dolar zarar kaydetti. Bir önceki yılın aynı döneminde zarar hisse başına 0,86 dolara ulaşmıştı. Piyasa analistlerinin hisse başına 0,59 dolarlık kayıp beklentisinin önünde kalınan çeyrekte şirket beklentileri aştı.

Çeyreğin brüt geliri 10,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rakam bir önceki çeyrekle aynı seviyede kalmakla birlikte geçen yılın aynı dönemine ait 12,9 milyar dolarlık gelirin altında kaldı. Şirket, 2025'in tamamında 241 milyon dolar net zarar açıklarken yıllık brüt gelir 61,4 milyar dolara yükseldi.

Galaxy Digital, çeyrek zararının arkasında büyük ölçüde kripto varlık fiyatlarındaki gerilemenin yattığını bildirdi. Söz konusu dönemde kripto para piyasa değeri yaklaşık yüzde 20 düştü. En sert kayıp Hazine ve kurumsal segmentte yaşandı. Şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği net kâr veya zarar, Galaxy Digital’in Hazine ve kurumsal segmentinde yaşanan piyasa oynaklığı nedeniyle bu dönemde 167 milyon dolar olarak kaydedildi. Dijital varlıklar segmenti 49 milyon dolar düzeltilmiş brüt kar elde etti.

Şirket, düzeltilmiş brüt karın büyük ölçüde yatay seyrini koruduğunu ve bu durumun iş karmasındaki değişimle açıklandığını belirtti. Yinelenen ücret geliri ile işlem gelirinin ölçeklenmesinin daha zorlu piyasa koşullarında dayanıklılığı artırdığını aktardı.

HELIOS'TAN İKİNCİ ÇEYREKTE GELİR BEKLENİYOR

Galaxy Digital, 31 Mart 2026 itibarıyla 2,8 milyar dolar öz sermaye bildirdi. Rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46 artışa işaret ediyor. Öz sermayenin yüzde 33'ü dijital varlıklar, yüzde 28'i veri merkezleri ve yüzde 39'u Hazine ile kurumsal varlıklardan oluşuyor.

Şirket, veri merkezi operasyonlarından elde edilecek büyümenin ikinci çeyrekte başlamasını bekliyor. Galaxy Digital, Aralık 2022'de satın alarak dönüştürmeye başladığı Texas'taki Helios kampüsünü yüksek performanslı hesaplama ve yapay zeka iş yüklerine odaklanan büyük ölçekli bir veri merkezi olarak konumlandırıyor. Şirket, Helios bünyesindeki ilk veri salonunu CoreWeave'e teslim ettiğini ve Aşama 1 kira sözleşmesi kapsamındaki 133 megavatlık kritik bilişim yükünün büyük çoğunluğunu 2026'nın ikinci çeyreği sonuna kadar teslim etmeyi planladığını açıkladı.