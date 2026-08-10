Kripto transferleri 24 saate kadar bekletilecek: İşte o ülke - Son Dakika
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Kripto transferleri 24 saate kadar bekletilecek: İşte o ülke

Kripto transferleri 24 saate kadar bekletilecek: İşte o ülke
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Brezilya Merkez Bankası, dolandırıcılığı önlemeye yönelik yeni bir düzenlemeyle sanal varlık hizmet sağlayıcılarına belirli transferleri önlem amacıyla 24 saate kadar bekletme zorunluluğu getirecek. Kural, yurt dışındaki platformlara ya da öz saklama cüzdanlarına gönderilen 10 bin doların üzerindeki işlemleri kapsayacak ve 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Banka açıklamasında, bekletme zorunluluğunun tek bir işlemin ya da müşterinin gün içindeki toplam işlemlerinin 10 bin doları aşması durumunda uygulanacağını belirtti. Sağlayıcılar ayrıca risk yönetimi politikaları kapsamında ek incelemeye ihtiyaç duyulan diğer transferleri de bekletmek zorunda kalacak.

Düzenleme, dijital varlıkların hızından ve sınır ötesi erişiminden yararlanan dolandırıcılık girişimlerine karşı alınan bir önlem olarak öne çıkıyor. Böylece Brezilya, kripto güvenlik önlemlerini sıkılaştıran ülkeler listesine katıldı.

İNCELEME TAMAMLANIRSA TRANSFER ERKEN SERBEST BIRAKILACAK

Yeni düzenleme kapsamında hizmet sağlayıcılar, beklettikleri transferler hakkında müşterilerini bilgilendirmek zorunda olacak. Ayrıca dolandırıcılık olaylarını, dolandırıcılık girişimlerini ve alınan düzeltici önlemleri kayıt altına almaları gerekecek.

Bir sağlayıcı, merkez bankasının belirlediği ölçütlere uyması koşuluyla incelemesini 24 saat dolmadan tamamlayıp transferi serbest bırakabilecek. Böylece meşru işlemlerin gereksiz yere uzun süre bekletilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

DİĞER ÜLKELERDE DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÜNDEMDE

Brezilya'nın adımı, başka ülkelerde benzer önlemlerin tartışıldığı bir dönemde geldi. Japonya'da Finansal Hizmetler Ajansı ve Ulusal Polis Teşkilatı, kripto borsalarından, müşteriler para yatırdıktan ya da dijital varlık satın aldıktan sonra çekim işlemlerini kısıtlamalarını istedi. Yetkililer ayrıca platformların, müşterilerden çekim adreslerini önceden kaydetmelerini istemesini ve yeni eklenen adresler için bekleme süresi uygulamasını önerdi.

Önerilen diğer önlemler arasında müşteriye özel çekim limitleri, daha güçlü izleme, oltalamaya dayanıklı çok faktörlü kimlik doğrulama ve banka transferindeki gönderici adının kripto hesabı sahibinin adıyla eşleşip eşleşmediğinin kontrol edilmesi yer alıyor. Ancak Brezilya'nın düzenlemesinin aksine Japonya'daki önlemler bağlayıcı değil ve borsalar uygulamayı kendi koşullarına göre belirleyebiliyor.

Avrupa'daki düzenleyiciler ise Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) lisans sürecinin ardından ruhsatlı hizmet sağlayıcı arayan kullanıcıları, denetleyici kurumları ve kripto şirketlerini taklit eden dolandırıcılara karşı uyardı.

Fransa'nın finansal düzenleyicisi sahte web sitelerinin kullanıldığı vakalar bildirdi. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) ise dolandırıcıların sahte belgelerde kurumun adını ve logosunu kullandığını açıkladı.

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