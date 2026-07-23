Kripto türevlerinin öncüsü BitMEX 11 yılın ardından kapanıyor - Son Dakika
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Kripto türevlerinin öncüsü BitMEX 11 yılın ardından kapanıyor

Kripto türevlerinin öncüsü BitMEX 11 yılın ardından kapanıyor
23.07.2026 13:30
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Kripto türev işlemlerinin öncülerinden BitMEX, 23 Eylül 2026'da faaliyetlerini durduracak. Borsanın sahibi ve işletmecisi HDR Global Trading, stratejik bir değerlendirmenin ardından şirketi kapatma kararı aldı.

Şirket bugün yaptığı duyuruda kararı "ağır bir yürekle" aldığını belirtti ve kullanıcılarını geçiş döneminde pozisyonlarını kapatıp fonlarını çekmeye çağırdı. Yeni hesap açılışları ise şimdiden durduruldu. BitMEX kullanıcılarına yönelik açıklamasında geçiş boyunca varlıkların tümüyle güvende ve kendi kontrollerinde kaldığını vurguladı.

Kullanıcılara çıkış için iki ay tanındı. İşlemler 26 Ağustos'a kadar normal biçimde sürecek, bu tarihten sonra yeni pozisyon açılışı kapatılacak ve yalnızca mevcut pozisyonların küçültülmesine izin verilecek. Borsa daha sonra açık pozisyonları düzenli biçimde kapatacak, son tarihte açık kalanlar otomatik olarak kapatılacak. Kapanışın ardından da kullanıcılar bakiyelerini çekmek için giriş yapabilecek, fakat fonlarını bırakanlardan zamanla aylık hesap ücreti alınacak.

BITMEX SÜRESİZ SÖZLEŞMEYİ SEKTÖRE TANITAN İSİM OLDU

BitMEX 2014'te Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed tarafından kuruldu ve sektörün büyük bölümünün hâlâ üzerine çalıştığı bir şablon oluşturdu. Platform, Mayıs 2016'da vadesi olmayan ve 100 kata kadar kaldıraç sunan süresiz takas sözleşmesini piyasaya sürdü. Bu ürün, işlemcilerin varlık fiyatları üzerine vade tarihi olmadan pozisyon almasına imkân tanıyor. Sektör verilerine göre kripto süresiz işlemlerin hacmi 2025'te bir önceki yıla kıyasla 13,8 trilyon dolar artarak 61,7 trilyon dolara ulaştı. BitMEX, 11 yılı aşan faaliyeti boyunca hiçbir müşteri fonunu bir saldırıda kaybetmediğini de belirtti.

KAPANIŞ REKABETİN DEĞİŞTİĞİ BİR DÖNEME DENK GELDİ

Kapanış, kripto türev piyasasının rekabet dengesinin değiştiği bir döneme denk geldi. Sektör verilerine göre merkezi borsalardaki sürekli vadeli işlem hacmi 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 10 gerileyerek 12,7 trilyon dolara indi. Aynı dönemde Hyperliquid gibi merkeziyetsiz alternatifler yükselerek açık pozisyon büyüklüğünde Binance'in ardından ikinci sıraya çıktı.

BitMEX'in sonraki dönemi ise daha çalkantılı geçti. Şirket, 2024'te zayıf kara para aklamayla mücadele kontrolleri nedeniyle Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal ettiğini kabul etti ve 100 milyon dolar ceza ödedi. Devlet Başkanı Donald Trump, Mart 2025'te Hayes ve kurucu ortaklarını affetti, böylece borsanın üzerinde yıllardır süren ceza davası ortadan kalktı. BitMEX kullanıcılarına, kendi ardından gelen "birçok mükemmel platformda" işlem yapmalarını önerdi.

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