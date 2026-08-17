Kripto yatırımcılarını hedef alan yeni tuzak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kripto yatırımcılarını hedef alan yeni tuzak

Kripto yatırımcılarını hedef alan yeni tuzak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği'nde MiCA geçiş döneminin sona ermesiyle bazı kullanıcılar varlıklarını yetkili platformlara taşırken dolandırıcılar sahte bildirim ve düzenleyici kimliği kullanmaya başladı. Avrupa kurumları, işlemden önce tüzel kişiliğin ESMA sicilinden doğrulanmasını istiyor.

Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi'nin (MiCA) geçiş dönemi 1 Temmuz'da sona erdi. Bu tarihten sonra Avrupa Birliği müşterilerine hizmet vermek isteyen kripto varlık hizmet sağlayıcılarının MiCA kapsamında yetki alması gerekiyor. Yetki alamayan kuruluşların yeni müşteri kabulünü durdurması ve faaliyetlerini düzenli biçimde sonlandırması bekleniyor.

Yeni düzen, bazı yatırımcıların varlıklarını yetkili bir sağlayıcıya ya da kendi kontrol ettikleri cüzdanlara taşımasını gerektirdi. Dolandırıcılar da bu geçişi taklit mesajlar, sahte belgeler ve yanıltıcı bağlantılar için kullanmaya başladı. Cinco Días'ın Avrupalı düzenleyicilere dayandırdığı habere göre son haftalarda kripto şirketlerini ve denetim kurumlarını taklit eden girişimler arttı. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) sicilinde ağustos ortası itibarıyla yaklaşık 324 yetkili kuruluş bulunuyordu.

Yöntem çoğunlukla gerçek taşıma bildirimlerinin dilini kopyalıyor. Kullanıcıya hesabının kapanacağı, varlıklarının dondurulacağı ya da acilen başka bir platforma aktarılması gerektiği söyleniyor. Bağlantıyı izleyen yatırımcı, gerçek siteye benzeyen sahte bir sayfaya yönlendiriliyor ve giriş bilgilerini ya da kripto varlıklarını saldırganlara teslim edebiliyor.

1 TEMMUZ SONRASI DÜZENLEYİCİ KİMLİĞİ TAKLİT EDİLİYOR

ESMA, dolandırıcıların kurumun adını, logosunu ve internet sitesi görünümünü taklit ettiğini açıkladı. Bazı saldırganlar kendilerini ESMA çalışanı olarak tanıtıyor, sahte belge ve sertifikalar gösteriyor veya kaybedilen fonları geri alma bahanesiyle idari ücret istiyor. Kurum, kullanıcılardan para transferi ya da kişisel bilgi talep etmediğini vurguluyor.

Fransa Finansal Piyasalar Otoritesi (AMF) de benzer kurtarma dolandırıcılıklarına karşı uyarıda bulundu. Bu yöntemde saldırganlar kendilerini kurum çalışanı gibi göstererek daha önce para kaybeden kişilerden ön ödeme istiyor. İspanya'nın piyasa düzenleyicisi CNMV ise MiCA'nın yürürlüğe girmesiyle bağlantılı özel bir dolandırıcılık artışı tespit etmediğini belirtti. Bu ayrım, tehdidin Avrupa genelinde aynı yoğunlukta görülmediğini gösteriyor.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA 480 KİŞİ PARA KAYBETTİ

Avrupa Birliği dışında kalan Birleşik Krallık'ta da düzenleyici kimliğinin kötüye kullanıldığı benzer vakalar yaşandı. Finansal Davranış Otoritesi (FCA), 2025'in ilk yarısında kendi adını kullanan 4 bin 465 dolandırıcılık bildirimi aldığını ve 480 kişinin saldırganlara para gönderdiğini açıkladı.

FCA'ya ulaşan yaygın senaryolardan birinde dolandırıcılar, kurbanın adına yasa dışı açılmış bir kripto cüzdanından para kurtardıklarını ileri sürdü. Kurum, tüketicilerden para transferi, banka kartı şifresi veya hesap parolası istemediğini hatırlattı.

ESMA ve ulusal düzenleyiciler, yatırımcıların bir platformu yalnızca marka adıyla doğrulamamasını istiyor. Aynı grup içinde farklı ülkelerde kurulmuş şirketlerin yetki durumu değişebildiği için hizmeti sunan tüzel kişinin ESMA sicilinde yer alıp almadığının kontrol edilmesi gerekiyor.

Beklenmedik bir e-posta, kısa mesaj ya da özel mesajla gelen bağlantıya tıklamamak da temel önlemler arasında bulunuyor. Düzenleyiciler, hesap taşıma işlemlerinin platform adresi doğrudan tarayıcıya yazılarak ve yalnızca resmî kanallar üzerinden başlatılmasını öneriyor.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Tuzak, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto yatırımcılarını hedef alan yeni tuzak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Elazığ’da ’sarı yengeç örümceği’ görüntülendi Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi
Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Tam 10 ton Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton
Süleymancıların Köln’de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış Süleymancıların Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
İBB yetkilisinin acı sonu: Genç şehir plancısı Japonya uçağında hayatını kaybetti İBB yetkilisinin acı sonu: Genç şehir plancısı Japonya uçağında hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu görmesin CHP’nin ağır topu İmamoğlu’nu ziyaret etti Kılıçdaroğlu görmesin! CHP'nin ağır topu İmamoğlu'nu ziyaret etti

13:40
Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
13:36
Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga
Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga
13:20
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi
13:16
Sen bu hallere düşecek adam mıydın İrfan Can resmen sınıfta kaldı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı
13:08
Sörloth’un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
12:21
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
11:50
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek Vahşet bununla da kalmamış
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış
11:23
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya’da dikkat çeken açılış
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 16:17:52. #7.13#
SON DAKİKA: Kripto yatırımcılarını hedef alan yeni tuzak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.