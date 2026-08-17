Kripto yatırımcılarını hedef alan yeni tuzak

Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi'nin (MiCA) geçiş dönemi 1 Temmuz'da sona erdi. Bu tarihten sonra Avrupa Birliği müşterilerine hizmet vermek isteyen kripto varlık hizmet sağlayıcılarının MiCA kapsamında yetki alması gerekiyor. Yetki alamayan kuruluşların yeni müşteri kabulünü durdurması ve faaliyetlerini düzenli biçimde sonlandırması bekleniyor.

Yeni düzen, bazı yatırımcıların varlıklarını yetkili bir sağlayıcıya ya da kendi kontrol ettikleri cüzdanlara taşımasını gerektirdi. Dolandırıcılar da bu geçişi taklit mesajlar, sahte belgeler ve yanıltıcı bağlantılar için kullanmaya başladı. Cinco Días'ın Avrupalı düzenleyicilere dayandırdığı habere göre son haftalarda kripto şirketlerini ve denetim kurumlarını taklit eden girişimler arttı. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) sicilinde ağustos ortası itibarıyla yaklaşık 324 yetkili kuruluş bulunuyordu.

Yöntem çoğunlukla gerçek taşıma bildirimlerinin dilini kopyalıyor. Kullanıcıya hesabının kapanacağı, varlıklarının dondurulacağı ya da acilen başka bir platforma aktarılması gerektiği söyleniyor. Bağlantıyı izleyen yatırımcı, gerçek siteye benzeyen sahte bir sayfaya yönlendiriliyor ve giriş bilgilerini ya da kripto varlıklarını saldırganlara teslim edebiliyor.

1 TEMMUZ SONRASI DÜZENLEYİCİ KİMLİĞİ TAKLİT EDİLİYOR

ESMA, dolandırıcıların kurumun adını, logosunu ve internet sitesi görünümünü taklit ettiğini açıkladı. Bazı saldırganlar kendilerini ESMA çalışanı olarak tanıtıyor, sahte belge ve sertifikalar gösteriyor veya kaybedilen fonları geri alma bahanesiyle idari ücret istiyor. Kurum, kullanıcılardan para transferi ya da kişisel bilgi talep etmediğini vurguluyor.

Fransa Finansal Piyasalar Otoritesi (AMF) de benzer kurtarma dolandırıcılıklarına karşı uyarıda bulundu. Bu yöntemde saldırganlar kendilerini kurum çalışanı gibi göstererek daha önce para kaybeden kişilerden ön ödeme istiyor. İspanya'nın piyasa düzenleyicisi CNMV ise MiCA'nın yürürlüğe girmesiyle bağlantılı özel bir dolandırıcılık artışı tespit etmediğini belirtti. Bu ayrım, tehdidin Avrupa genelinde aynı yoğunlukta görülmediğini gösteriyor.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA 480 KİŞİ PARA KAYBETTİ

Avrupa Birliği dışında kalan Birleşik Krallık'ta da düzenleyici kimliğinin kötüye kullanıldığı benzer vakalar yaşandı. Finansal Davranış Otoritesi (FCA), 2025'in ilk yarısında kendi adını kullanan 4 bin 465 dolandırıcılık bildirimi aldığını ve 480 kişinin saldırganlara para gönderdiğini açıkladı.

FCA'ya ulaşan yaygın senaryolardan birinde dolandırıcılar, kurbanın adına yasa dışı açılmış bir kripto cüzdanından para kurtardıklarını ileri sürdü. Kurum, tüketicilerden para transferi, banka kartı şifresi veya hesap parolası istemediğini hatırlattı.

ESMA ve ulusal düzenleyiciler, yatırımcıların bir platformu yalnızca marka adıyla doğrulamamasını istiyor. Aynı grup içinde farklı ülkelerde kurulmuş şirketlerin yetki durumu değişebildiği için hizmeti sunan tüzel kişinin ESMA sicilinde yer alıp almadığının kontrol edilmesi gerekiyor.

Beklenmedik bir e-posta, kısa mesaj ya da özel mesajla gelen bağlantıya tıklamamak da temel önlemler arasında bulunuyor. Düzenleyiciler, hesap taşıma işlemlerinin platform adresi doğrudan tarayıcıya yazılarak ve yalnızca resmî kanallar üzerinden başlatılmasını öneriyor.