Kripto yatırımında ilk yarının lideri belli oldu

Sektör verilerine göre Coinbase Ventures'ı, aynı dönemde 19 yatırım tamamlayan Animoca Brands izledi. Silikon Vadisi merkezli a16z 18 anlaşmaya, stablecoin devi Tether ise 15 anlaşmaya imza attı. Son 12 aylık tabloda da Coinbase Ventures 75 anlaşmayla açık ara önde yer aldı. Onu 40 anlaşmayla Animoca Brands, 39 anlaşmayla eski adıyla Binance Labs olan YZi Labs, 31 anlaşmayla GSR ve 30 anlaşmayla a16z takip etti.

Bu yoğun anlaşma temposu, sektörün geneline hâkim olan ayı piyasasına karşı gerçekleşti. Kripto şirketlerinin topladığı toplam fon haziranda 1,4 milyar dolara geriledi ve bu rakam, nisandaki 3,8 milyar dolara kıyasla yüzde 63 düşüşe işaret etti. Anlaşma sayısı da haziranda mayıstaki 89 turdan 61 tura indi. Yine de geçen ay, kripto risk sermayesi fonlamasının 71 turda 698 milyon dolarla iki yılın en düşük seviyesine indiği nisana kıyasla hafif bir toparlanma gösterdi. Temmuzda ise şirketler şimdiye dek 12 turda 456 milyon dolar topladı.

DEFİ 216 TURLA YATIRIM KATEGORİLERİNİN BAŞINI ÇEKTİ

Son bir yılda merkeziyetsiz finans (DeFi), ödemeler ve yapay zeka, kripto risk sermayesi fonlamasının aslan payını aldı. DeFi protokolleri bu dönemde 216 fon turu görürken ödeme girişimleri 131, yapay zeka ile kripto şirketleri ise 128 tur kaydetti. Altyapı sağlayıcıları 110 tur toplarken diğer tüm sektörler son bir yılda 100'ün altında yatırım turunda kaldı.

Coinbase Ventures'ın son altı aydaki anlaşmalarına bakıldığında şirket, ödeme protokollerine bağlı yedi turda, DeFi projeleri için dört turda ve altyapı ile gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmasına yönelik üç turda yer aldı.

YATIRIMCI SAYISI SEKİZ AYDA 452'DEN 242'YE İNDİ

Piyasadaki daralma, tekil yatırımcı sayısına da yansıdı. Ekim 2025'te 452 olan tekil yatırımcı sayısı haziranda 242'ye geriledi.

Coğrafi dağılıma bakıldığında son altı ayda ABD merkezli risk sermayesi şirketleri 5,8 milyar dolar, Avustralya merkezli şirketler ise 3,6 milyar dolar yatırım yaptı. 11,6 milyar doların üzerindeki bir tutarın ise açıklanmayan bölgelerden geldiği belirtildi.