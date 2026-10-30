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KuCoin iki ülkeden çekiliyor

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KuCoin iki ülkeden çekiliyor
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Kripto borsası KuCoin, Rusya ve Belarus'taki kullanıcılara sunduğu hizmetleri sonlandırma kararı aldı. Tüm ürün ve hizmetleri kapsayan karar hemen yürürlüğe girdi. Etkilenen hesaplara, pozisyon kapatma ve varlık çekme süreleri ayrı bildirimlerle iletilecek.

KuCoin, kararını geçerli yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyumla gerekçelendirdi. Borsa, kullanıcıların açık pozisyonlarını kapatıp varlıklarını çekebilmesine imkân tanıyan düzenli bir çıkış süreci yürüteceğini açıkladı. Duyuruda tüm müşteriler için ortak bir son çekim tarihi belirtilmedi.

PARA ÇEKME SÜRELERİ HESAPLARA BİLDİRİLECEK

Karardan etkilenen kullanıcılar, hesaplarının kapatılmasına ilişkin takvimi ve izlemeleri gereken adımları kendilerine gönderilecek bildirimlerden öğrenecek. KuCoin, henüz bildirim almayan kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını belirtti. Bu hesapların da kullanım koşullarına ve geçerli kısıtlamalara tabi olmaya devam edeceğini hatırlattı.

Borsa, hesap durumuyla ilgili sorular için müşteri desteğine başvurulmasını istedi. Çıkış sürecinde kimlik avı girişimlerine karşı dikkatli olunması ve yalnızca resmî KuCoin kanalları üzerinden iletişim kurulması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada kaç hesabın etkileneceği ve bu hesaplarda toplam ne kadar varlık bulunduğu paylaşılmadı. KuCoin, çekilme kararının dayanağı olarak belirli bir yaptırım kararını veya düzenleyici kurum talimatını da göstermedi.

KuCoin'deki çıkış sürecinde ise kullanıcıların kendi hesaplarına gönderilen takvim ve talimatları izlemesi gerekecek. Borsa, pozisyon kapatma ve varlık çekme işlemleri için bu bildirimleri esas alacak.

Kripto ParaBelarusRusyaSon Dakika

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