Kurumsal Bitcoin yatırımlarında Strategy modeli yayılıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Kurumsal Bitcoin yatırımlarında Strategy modeli yayılıyor

Kurumsal Bitcoin yatırımlarında Strategy modeli yayılıyor

Kurumsal yatırım analisti Bernstein, önümüzdeki beş yılda halka açık şirketlerin Bitcoin hazinelerine 330 milyar dolar yatırım yapabileceğini öngörüyor. Strategy şirketinin Michael Saylor liderliğindeki agresif Bitcoin alım stratejisi, kurumsal dünyada hızla yayılırken, ABD'nin kripto dostu düzenlemeleri ve küresel politika değişimleri bu trendin ana itici güçleri olarak öne çıkıyor.

06.05.2025 12:35
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Kurumsal Bitcoin yatırımları yönelimleri son dönemde dikkat çekici bir hız kazandı. Halka açık şirketler arasında Bitcoin rezervi oluşturma stratejisi, özellikle Strategy (eski adıyla MicroStrategy) şirketinin başarılı hamlelerinin ardından giderek daha fazla şirket tarafından uygulanıyor.

Kurumsal Bitcoin Yatırımları Önümüzdeki Beş Yılda 330 Milyar Dolara Ulaşabilir

Bernstein araştırmacıları tarafından yayınlanan son araştırma notu, kurumsal Bitcoin yatırımlarının 2023'ün son çeyreğinden bu yana yüzde 160 artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu artışın arkasındaki en büyük itici güç ise Strategy şirketinin agresif Bitcoin alım stratejisi olarak öne çıkıyor.

Michael Saylor yönetimindeki şirket, 2020'den bu yana yaklaşık 38 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alarak, toplam 21 milyon Bitcoin arzının yüzde 2,6'sından fazlasına ulaştı. Strategy geçtiğimiz günlerde "42/42" olarak adlandırılan yeni yol haritasıyla hedefini 84 milyar dolara yükseltti.

Bernstein raporuna göre büyük kurumlar halen Bitcoin hazinesi oluşturma konusunda temkinli yaklaşım sergilese de 100 milyon dolardan fazla nakdi olan ve sınırlı büyüme beklentileri bulunan firmalar toplu olarak yaklaşık 190 milyar dolar tahsis potansiyeline sahip. Araştırma, 2026 yılına kadar yüksek büyüme gösteren küçük şirketlerden ek 11 milyar dolarlık bir yatırım daha öngörüyor.

Analistler, Strategy'nin oyun planını taklit etmenin her şirket için kolay olmayacağını vurguluyor. Bernstein uzmanları "MSTR'nin avantajı, Bitcoin bağlantılı sabit getirili yığını oluşturmadaki finansal yeniliğinde yatmaktadır. Her Bitcoin hazinesi, basitçe MSTR'nin oyun kitabını kopyalayarak başarılı olmayacaktır" diyor.

En önemli hızlandırıcı olarak ise düzenleyici değişiklikler öne çıkıyor. Başkan Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın kripto başkenti olarak konumlandırma taahhüdü ve ulusal Stratejik Bitcoin Rezervi kurma kararı, kurumsal benimsemeyi hızlandıran faktörler arasında yer alıyor.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ocak ayında SAB 121'i yürürlükten kaldırması bankaların kripto paraları saklaması için yolu açarken, piyasada stablecoin mevzuatı konusunda da ilerleme kaydediliyor. İngiltere Hazinesi de ABD ile iş birliği yaparak kripto endüstrisinin büyümesine katkıda bulunmak istiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Saylor, Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kurumsal Bitcoin yatırımlarında Strategy modeli yayılıyor - Son Dakika

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