Kurumsal Ethereum şirketi ETHZilla Nasdaq\'ta işlem görmeye başlıyor

ETHZilla, 180 Life Sciences isminden yeniden markalaşarak Nasdaq'ta ETHZ koduyla işlem görmeye başlayacak. Şirket 565 milyon dolar toplayarak 94.675 ETH biriktirdi. Peter Thiel'in Founders Fund'u yüzde 7,5 hisse alırken Electric Capital zincir üstü getiri stratejisini yönetiyor. Geleneksel staking yerine farklılaştırılmış yaklaşım benimseyen ETHZilla, kripto para hazine trendini güçlendiriyor.

60 Kurumsal Yatırımcı ETHZilla Fonlamasına Katıldı

ETHZilla'nın başarılı fonlama süreci, 425 milyon dolarlık özel kamu sermayesi yatırımı ve 156,25 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil arzıyla toplam 565 milyon dolara ulaştı. Şirketin ortalama token edinim fiyatı yaklaşık 3.900 dolar seviyesinde bulunuyor.

En dikkat çekici gelişme, Peter Thiel'in Founders Fund'unun ETHZilla'da yüzde 7,5 hisse alması oldu. Bu stratejik yatırım, kripto hazine şirketlerine olan kurumsal ilgiyi ortaya koyuyor.

Electric Capital'in harici varlık yöneticisi rolünde yürüttüğü "farklılaştırılmış zincir üstü getiri üretim programı", geleneksel ETH staking yaklaşımını geride bırakmayı hedefliyor. Bu yenilikçi strateji, DeFi protokollerinden ek gelir elde etmeyi amaçlıyor.

ETHZilla'nın PIPE işlemine Borderless Capital, GSR ve Polychain Capital gibi önde gelen kurumsal yatırımcıların yanı sıra Eigenlayer'dan Sreeram Kannan, Gauntlet'tan Tarun Chitra ve Superstate'ten Robert Leshner gibi saygın yatırımcılar katıldı. Ethereum Blockchain ekosisteminin güçlü isimleri olan Danny Ryan, Grant Hummer ve Vivek Raman da destekçiler arasında yer alıyor.