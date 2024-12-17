Kurumsal yatırımcılar için Ethereum staking dönemi başlıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Kurumsal yatırımcılar için Ethereum staking dönemi başlıyor

Kurumsal yatırımcılar için Ethereum staking dönemi başlıyor

Ethereum (ETH) ekosisteminde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. ABD'de spot Ethereum ETF'lerinin staking özelliği kazanması, kurumsal yatırımcılar için önemli fırsatlar yaratabilir. CryptoQuant araştırma başkanı Julio Moreno, staking özellikli ETF'lerin uzun vadeli yatırımları teşvik ederek Ethereum'un çekiciliğini artıracağını vurguluyor.

17.12.2024 18:41
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Trump yönetiminde spot Ethereum ETF'lerinde staking'e izin verilmesi durumunda, düşen faiz ortamında yüzde 3-5 arası getiri potansiyeli kurumsal yatırımcıları cezbedebilir. YouHodler Piyasalar Başkanı Ruslan Lienkha, staking mekanizmasının yasal çerçeveye kavuşmasıyla Ethereum'un kurumsal likidite çekebileceğini belirtiyor. Bernstein analistleri, kripto dostu bir ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile staking getirilerinin artabileceğini öngörüyor.

ETF Pazarında Staking Dönüşümü Başlıyor

Ethereum bazlı fonlar son yedi haftada 3,7 milyar dolarlık net fon girişi gösterdi. ABD spot ETF'leri geçen hafta 854,8 milyon dolar topladı. Bu rakamlar, kurumsal ilginin giderek arttığını gösteriyor.

Staking sistemi, Blockchain ağının güvenliğini sağlarken yatırımcılara getiri imkanı sunuyor. Offchain Labs CEO'su Steven Goldfeder, staking getirisi olmayan Ethereum ETF'lerinin dezavantajlı konumda olduğunu savunuyor.

Wormhole Foundation kurucu ortağı Robinson Burkey, 2025'te Trump yönetiminin kurumsal katılımcılar için Ethereum ETF staking'ine izin verebileceğini tahmin ediyor. Ancak ödül dağıtım mekanizmaları daha detaylı incelemeye tabi tutulabilir. İsviçre ve Kanada'da staking için onay alan ETF'ler, yatırımcılara ek getiri sağlıyor.

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