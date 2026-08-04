Mastercard stablecoin yarışındaki hamlesini tamamladı

Mastercard, 3 Ağustos'ta duyurduğu anlaşmayı sonuçlandırdığını doğruladı. İlk kez mart ayında açıklanan ve 300 milyon dolarlık koşullu ödemeler dahil 1,8 milyar dolara kadar değer biçilen anlaşma, şirketin geleneksel para birimleri ile dijital varlıklar arasında değer taşıma altyapısını genişletiyor. BVNK, işletmelere ve finans kuruluşlarına geleneksel bankacılık sistemleri ile blok zinciri ağları arasında para tutma, taşıma, yönetme ve dönüştürme altyapısı sunuyor. Şirketin sistemleri stablecoin ödemelerini, sınır ötesi transferleri, ödemeleri, mutabakatları ve hazine operasyonlarını destekliyor. Mastercard'ın Ürün Sorumlusu Jorn Lambert, dijital para birimlerinin özellikle stablecoinlerin sınır ötesi kurumsal ödemeler, havaleler ve hazine akışları gibi alanlarda giderek daha fazla gerçek dünya ihtiyacını karşıladığını belirtti. Lambert, gelecekte fiat para birimlerinin, stablecoinlerin ve tokenlaştırılmış mevduatların birbirine bağlı tek bir ödeme sistemi içinde bir arada var olacağını öngördü.

Satın alma, Mastercard'a işletmelerin fiat para ile blok zinciri tabanlı varlıklar arasında geçiş yapmak için kullandığı altyapının doğrudan kontrolünü veriyor. Bu da kart ağının, müşterilerini kendi zincir üstü sistemlerini kurmaya zorlamadan stablecoin hizmeti sunmasını sağlayabilir. Londra ve San Francisco merkezli BVNK, yıllardır birden fazla ülkede lisans almak için çalışıyordu. Mastercard martta anlaşmayı açıklarken Lambert, şirketi satın almanın benzer bir teknolojiyi içeride geliştirmekten çok daha hızlı biçimde pazara girmelerini sağlayacağını söylemişti. BVNK daha önce Concentric, Tiger Global, Haun Ventures, Visa Ventures, Citi Ventures ve Coinbase Ventures gibi yatırımcılardan destek almıştı. Concentric'in kurucu ortağı Kjartan Rist, ilk yatırım yaptıklarında stablecoinlerin ana finansal akımdan çok uzak olduğunu, ancak bunu küresel ödemelerin altyapısını yeniden inşa etme fırsatı olarak gördüklerini anlattı.

MASTERCARD KART ÖDEMELERİNİN DIŞINA AÇILIYOR

BVNK anlaşması, Mastercard'ın blok zinciri tabanlı ticarette yer edinme yönündeki daha geniş çabasının bir parçası. Şirket haziranda Visa, Coinbase ve 140'tan fazla işletmeyle birlikte, dolara sabitlenmiş Open USD stablecoinini çıkarmaya hazırlanan Open Standard konsorsiyumuna katılmıştı. Önerilen token, işletmelerin ücret ya da hacim sınırı olmadan Open USD basıp geri almasına imkân tanıyacak, katılımcı şirketler ise yönetim maliyetleri düşüldükten sonra token rezervlerinden elde edilen geliri paylaşacak. Konsorsiyumun amacı, stablecoin ödemelerini daha ucuz ve ölçeklenebilir hale getirmek.

HEDEFTE YAPAY ZEKA AJANLARININ ÖDEMELERİ VAR

Mastercard haziranda ayrıca, aralarında Coinbase, Ripple, BVNK ve Solana Foundation'ın da bulunduğu 30'dan fazla şirketin desteğiyle "Agent Pay for Machines" hizmetini tanıttı. Hizmet, kartlar ve stablecoinler üzerinden yüksek hacimli ve düşük tutarlı işlemler yürüten otonom yazılım ajanları için tasarlandı. Kullanıcılar bu otomatik ödemelere yetkilendirme kontrolleri ve mutabakat koşulları uygulayabiliyor. Bu girişimler birlikte, stablecoinleri kartlara rakip ayrı bir sistem yerine Mastercard ağı içinde ek bir ödeme kanalı olarak konumlandırıyor.

ÖDEME DEVLERİ ALTYAPI YARIŞINDA KAPIŞIYOR

Mastercard şimdi BVNK'nin teknolojisini, lisanslarını ve iş ilişkilerini kendi geniş ödeme ağına entegre etmek zorunda. Şirket ayrıntılı bir geçiş takvimi paylaşmadı ve BVNK'nin mevcut markasıyla faaliyetini sürdürüp sürdürmeyeceğini açıklamadı. Anlaşma aynı zamanda stablecoin altyapısı rekabetine bir büyük ödeme şirketini daha ekliyor. ABD'deki yeni kurallar ödeme sağlayıcılarına dolar destekli tokenleri kullanmak için daha net bir çerçeve sunarken, Mastercard ile Visa düzenlemeye tabi finans kuruluşlarını blok zinciri mutabakat sistemlerine bağlayan hizmetler geliştiriyor. Yatırımcılar ise satın almanın tamamlanmasına belirgin bir tepki vermedi.