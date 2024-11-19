Maven 11 öncülüğünde Barter'a stratejik yatırım - Son Dakika
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Kripto Para

Maven 11 öncülüğünde Barter'a stratejik yatırım

Maven 11 öncülüğünde Barter\'a stratejik yatırım

Merkeziyetsiz finans (DeFi) sektörünün yenilikçi likidite çözümleyici sistemi Barter, Web3 odaklı risk sermayesi firması Maven 11 liderliğinde 3 milyon dolarlık tohum yatırımı topladı. Ethereum Virtual Machine (EVM) uyumlu Blockchain ağlarında günlük 20 milyon dolara varan işlem hacmine ulaşan protokol, bu yatırımla büyümeyi hedefliyor.

19.11.2024 20:26
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Likidite sorununun çözümü için geliştirilen Barter protokolü, önemli bir yatırım başarısına imza attı. Lattice, Anagram, Heartcore, DCG ve Daedalus Angels gibi güçlü yatırımcıların da desteklediği tohum yatırım turu, şirketin DeFi dünyasındaki konumunu güçlendirmesine olanak sağlayacak.

EVM Uyumlu Blockchain Ağlarında Önemli Atılım

2023 yılında faaliyete geçen Barter, zincir üstü işlemleri eşleştirme ve sonuçlandırma konusunda yenilikçi çözümler sunuyor. Şirket, bu yeni finansman ile AppChain aracını geliştirmeye devam edecek ve ekibini genişletecek.

Barter kurucu ortağı Nikita Ovchinnik yaptığı açıklamada, son sermaye girişinin şirketin DeFi ticaretini devrimleştirme misyonunu hızlandıracağını belirtti. Ovchinnik, bu yatırımın şirketi lider bir çözümleyici sistem olarak konumlandıracağını ve merkezi olmayan altyapılarını güçlendireceğini söyledi.

Şirketin tarafından aktarılan detaylara göre Barter, çok sayıda EVM uyumlu Blockchain üzerinde günlük 20 milyon dolara varan işlem hacmine ulaştı. Bu başarı, protokolün DeFi sektöründeki etkisini gösteriyor.

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