MegaETH, halka açık lansman öncesi global stres testi başlatıyor

Kripto Para

21.01.2026 11:21
Yüksek performanslı Ethereum Layer 2 ağı MegaETH, Perşembe günü mainnet'ini global stres testine açacak. Ekip, yedi gün sürecek testte 11 milyar işlemi işlemeyi hedefliyor.

MegaETH, halka açık mainnet lansmanı öncesinde ağın kapasitesini sınayacak kapsamlı bir stres testi başlatmaya hazırlanıyor. X üzerinden yapılan duyuruya göre proje, testte saniyede 15.000 ile 35.000 arasında işlem hacmine ulaşmayı ve yedi günlük süre zarfında toplamda 11 milyar işlemi tamamlamayı amaçlıyor.

TEST SÜRECİ DETAYLARI AÇIKLANDI

Stres testi süresince kullanıcılar Stomp.gg, Smasher.fun ve Crossy Fluffle gibi oyun uygulamalarıyla etkileşime girecek. Arka planda ise ekip, DEX platformu Kumbaya.xyz üzerinden ETH transferleri ve v3 otomatik piyasa yapıcı (AMM) swap işlemleri gerçekleştirecek. İşlem sayısı 11 milyar hedefe ulaşana kadar bu süreç devam edecek.

Ekip, testin zorlu koşullar altında gerçekleşeceğini, "Sonuçta MegaETH, tüm EVM zincirleri arasında tarihin en yüksek işlem sayısına ulaşmış olacak. Stres testleri ancak rahatsız edici olursa anlam taşır. Bir şeyler bozulursa bunlar ortaya çıkacak ve düzeltilecek." sözleriyle açıkladı.

HALKA AÇIK LANSMAN VE USDm

MegaETH, stres testinin ardından kısa süre içinde halka açık mainnet'ini devreye almayı planlıyor. Lansmanda DeFi ve tüketici uygulamaları, ağın yerel stablecoini USDm ile desteklenecek. Proje kendisini düşük gecikmeli ve yüksek işlem hacimli uygulamalar için tasarlanmış, Ethereum güvenliğiyle korunan gerçek zamanlı bir Layer 2 çözümü olarak tanımlıyor. USDm'nin, sıralayıcı maliyetlerinde istikrar ve öngörülebilirlik sağlamak amacıyla geliştirildiği belirtiliyor.

2022 yılında kurulan MegaETH, Dragonfly Capital, Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin ve ConsenSys kurucusu Joseph Lubin gibi yatırımcılardan 20 milyon dolarlık tohum yatırımı aldı.

