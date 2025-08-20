MetaMask kullanıcıları TRON Blockchain ağına erişim kazandı

Kripto cüzdan pazarında önemli bir gelişme yaşanırken MetaMask stratejisini genişletmeye devam ediyor. TRON DAO ile kurulan ortaklık, kullanıcıların farklı Blockchain ağlarına erişimini kolaylaştıracak. Bu entegrasyon sayesinde MetaMask kullanıcıları TRON'un yüksek hızlı altyapısından faydalanabilecek.

MetaMask Çoklu Blockchain Desteğini Genişletiyor

TRON DAO temsilcisi Sam Elfarra, birleşmenin önemini vurgularken MetaMask'in geniş kullanıcı tabanının merkeziyetsiz uygulamalara hayati bir geçit oluşturduğunu belirtti.

Justin Sun ise stablecoin benimsenmesinin hızlandığını ve yüksek verim, likidite derinliği ile düşük işlem maliyetleri sunan ağların dijital finansın omurgası haline geldiğini bildirdi.

MetaMask İş Geliştirme Direktörü Angel Gonzalez-Capizzi, birden fazla EVM ve EVM olmayan zincirlere destek genişletmenin MetaMask'i yalnızca daha çok yönlü değil aynı zamanda gerçek bir web3 geçidi haline getirdiğini dile getirdi.

TRON ağı günlük olarak 22 milyar doları aşan değeri sonuçlandırıyor ve yaklaşık 9 milyon işlemi gerçekleştiriyor. Özellikle Asya, Güney Amerika, Afrika ve Avrupa bölgelerinde USDT işlemleri için birinci sırada yer alıyor.

MetaMask daha önce Solana ve Sei entegrasyonlarını gerçekleştirmişti ve 2025'in üçüncü çeyreğinde Bitcoin desteği ekleme planlarını duyurmuştu. Bu gelişmeler kripto cüzdan sektöründe farklı protokol desteğinin önemini net şekilde kanıtlıyor.