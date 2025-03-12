Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırıyor

Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırıyor

Tokyo borsasında işlem gören yatırım şirketi Metaplanet, hazinesine 162 Bitcoin (BTC) daha ekleyerek toplam varlığını 3.050 BTC'ye yükseltti. CEO Simon Gerovich, son alımın Bitcoin başına 83.123 dolar fiyatla gerçekleştiğini ve yaklaşık 13,5 milyon dolarlık yatırım yapıldığını açıkladı.

12.03.2025 11:01
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Metaplanet, 2024 Nisan ayında başlattığı Bitcoin satın alma stratejisini kararlılıkla sürdürüyor. Şirket kurumsal hazine operasyonlarını Aralık ayında temel iş kolu olarak belirleyerek bu alandaki ciddiyetini ortaya koydu. Bu yılın sonuna kadar 10.000 BTC, 2026 sonuna kadar ise 21.000 BTC edinme hedefine yönelik çalışmalarını hızlandıran şirket, geçtiğimiz hafta da 497 BTC daha satın almıştı. Şirketin toplam Bitcoin varlığı mevcut piyasa kurlarında 249,4 milyon dolar değerine ulaşırken, hisse fiyatı gün ortasında yüzde 8,1 artış kaydetti.

Metaplanet 13,5 Milyon Dolarlık Yeni Bitcoin Alımı Yaptı

Japonya merkezli yatırım firması Metaplanet, kurumsal düzeydeki Bitcoin stratejisinde önemli bir adım daha attı. Şirket bu yıl içerisinde toplam 1.300 BTC'den fazla satın aldı. Metaplanet'in son alımı, Bitcoin fiyatının 81.847 dolar seviyesinde seyrettiği bir dönemde gerçekleşti.

Şirketin hisse değeri, Bitcoin alım haberinin duyurulmasının ardından Tokyo borsasında önemli bir yükseliş kaydetti. Yahoo Finance verilerine göre Metaplanet hisseleri, öğleden sonra işlemlerinde 3.610 yene kadar yükseldi. Bu artış, şirketin Bitcoin odaklı stratejisinin yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını gösteriyor.

Metaplanet'in toplamda 3.050 BTC'lik varlığı mevcut piyasa kuru üzerinden yaklaşık 249,4 milyon dolar değerinde bulunuyor. Ancak şirket bu BTC'leri ortalama 253,7 milyon dolara satın aldı. Bu durum, Bitcoin'in kısa vadeli dalgalanmalarından bağımsız olarak uzun vadeli bir yatırım stratejisi izlendiğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin alanında kurumsal yatırımların artması, kripto para varlık sınıfına olan kurumsal güvenin güçlendiğini gösteriyor. Metaplanet gibi borsaya kote şirketlerin Bitcoin satın alma stratejilerini şeffaf bir şekilde duyurmaları, piyasaya olan güveni artırıyor.

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Son Dakika Kripto Para Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırıyor - Son Dakika

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