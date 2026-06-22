Michael Saylor'dan yeni Bitcoin alım mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Michael Saylor'dan yeni Bitcoin alım mesajı

Michael Saylor\'dan yeni Bitcoin alım mesajı
22.06.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Michael Saylor, Strategy'nin birikim grafiğine atıfta bulunan kısa bir X paylaşımıyla şirketin yeni bir Bitcoin alımına hazırlandığı yönündeki beklentileri yeniden alevlendirdi. Strategy başkanı paylaşımında "Daha çok noktayla daha iyi görünüyor." ifadesini kullandı.

Strategy'nin alım grafiği, Bitcoin yatırımcılarının yakından izlediği bir sinyale dönüştü. Grafikteki noktalar geçmiş alımları gösteriyor ve Saylor, şirketin varlıklarına ilişkin resmi güncellemeler öncesinde benzer paylaşımları daha önce de yaptı. Bu kez paylaşım, Strategy'nin bu ay yaşanan küçük bir Bitcoin satışının ardından alımlara yeniden başlamasının üzerine geldi.

Söz konusu satış, şirketin uzun süredir kesintisiz süren birikimini bozduğu için dikkat çekmişti ancak Strategy adımın küçük olduğunu ve Bitcoin planını değiştirmediğini belirtmişti. Şirketin alım faaliyeti, zayıf fiyat dönemlerinde büyük hazine alıcılarının aktif kalıp kalmadığını gösterdiği için Bitcoin piyasası açısından önem taşıyor. Bitcoin son dönemde geniş çaplı bir geri çekilmenin ardından yaklaşık 64 bin dolar civarında işlem görüyor.

STRATEGY ALIMLARINA 1.587 BTC İLE DEVAM ETTİ

Basına yansıyan bilgilere göre Strategy, satışın ardından yaklaşık 100 milyon dolara 1.587 Bitcoin aldı. Bu alımla şirketin toplam rezervi 846.842 BTC'ye yükseldi. Strategy, daha önceki 32 BTC'lik satışı bir süreç testi olarak tanımlamıştı. Bu satış, şirketin kamuoyu imajını uzun vadeli Bitcoin birikimi üzerine kurması nedeniyle tartışma yaratmıştı. Bazı piyasa gözlemcileri, imtiyazlı hisse temettülerinin ileride daha fazla satışı zorlayıp zorlamayacağını sordu.

Blockstream CEO'su Adam Back, bir röportajda bu endişeye karşı çıktı. Bugün basına yansıyan bilgilere göre Back, Strategy'nin küçük satışının düşüş işareti olmadığını ve şirketin Bitcoin'i hazine yönetiminin bir parçası olarak kullanabildiğini gösterdiğini söyledi. JPMorgan ise Strategy'nin, temettü ihtiyacına bağlı olası Bitcoin satışlarına yönelik endişeleri azaltmak için dolar rezervlerini artırmaya devam etmesi gerekebileceği uyarısında bulundu. Banka yine de Strategy'nin Bitcoin alımlarının 2026'da yaklaşık 32 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

SAYLOR'DAN BİTCOİN TOPLULUĞUNA BİRLİK ÇAĞRISI

Saylor, ayrı bir X paylaşımında Bitcoin topluluğuna birlik çağrısı yaptı. "Bitcoinciler önemli olan yüzde 99'da hemfikir." diyen Saylor, küresel sermaye Bitcoin ağına henüz neredeyse hiç girmemişken kullanıcıların kalan yüzde 1'in kendilerini bölmesine izin vermemesi gerektiğini yazdı. Fırsatı iç tartışmalardan daha büyük gören Saylor, "Fırsat tartışmadan daha büyük." sözlerini ekledi.

Bu mesaj, Saylor'ın nokta paylaşımıyla aynı çizgide duruyor. Strategy birikime odağını korurken Saylor, topluluğun dikkatini bölünmeye değil benimsenmeye vermesini istiyor.

Michael Saylor, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Michael Saylor'dan yeni Bitcoin alım mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı
Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder’in kızını küplere bindirdi Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
Fenerbahçe’yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu
Su kuyusuna gömülen otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu Su kuyusuna gömülen otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu
Bakan Gürlek’ten Babalar Günü mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da tebrik etti Bakan Gürlek'ten Babalar Günü mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tebrik etti

12:27
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
12:13
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
11:54
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
11:49
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
11:36
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
11:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
11:15
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 12:36:44. #7.13#
SON DAKİKA: Michael Saylor'dan yeni Bitcoin alım mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.