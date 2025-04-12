Milyonlarca dolarlık Solana yatırımı yapan şirketin hisseleri tavan yaptı - Son Dakika
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Kripto Para

Milyonlarca dolarlık Solana yatırımı yapan şirketin hisseleri tavan yaptı

Milyonlarca dolarlık Solana yatırımı yapan şirketin hisseleri tavan yaptı

Ticari gayrimenkul finansman platformu Janover, yeni dijital varlık hazine stratejisi kapsamında 9.6 milyon dolar değerinde Solana (SOL) yatırımı yaptı. Şirket, 83.000'den fazla SOL biriktirerek bu varlıkları stake etmeyi ve validatör çalıştırmayı planlarken, hisse değeri yüzde 1.100'den fazla yükseliş gösterdi.

12.04.2025 10:39
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Janover'ın yönetim kurulu geçtiğimiz Cuma günü yeni hazine politikasını onayladıktan sonra şirketin hisseleri rekor seviyede artış kaydetti. Kendisini "ticari gayrimenkul sektörünü veri ve yazılım abonelikleri sağlayarak bağlayan yapay zeka destekli bir çevrim içi platform" olarak tanımlayan şirket, gerçekleştirdiği 42 milyon dolarlık finansman turunun ardından kripto para stratejisine yöneldi.

Janover Solana Yatırımı ile Hisse Değerini yüzde 1.100 Arttırdı

Şirketin CEO'su Joseph Onorati, "Amacımız, halka açık piyasalarda kripto birikimi için en verimli ve şeffaf araç olmaktır." açıklamasında bulundu. Yeni stratejiyi tamamladıktan kısa süre sonra ilk SOL alımını gerçekleştiren şirket, bu yaklaşımla sektörde diğer şirketlerden ayrılıyor.

Janover, SOL pozisyonunu hemen stake etmeye başlayacak ve Solana Blockchain ağını desteklerken gelir elde edecek. Şirketin toplam SOL varlıkları şu anda 83.084 olup, değeri yaklaşık 9,6 milyon dolar seviyesinde.

COO ve CIO Parker White, "Yürütme hızı ve netliği stratejimizin merkezindedir." dedi. Şirket SOL pozisyonunu geliştirmeye devam etmeyi planlarken, mevcut piyasa koşullarının bu adımı atmak için cazip bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Janover, kripto hazine modelinin bir sonraki evrimi olarak konumlanıyor. Onorati, Bitcoin'in en iyi değer saklama aracı olduğunu düşündüklerini belirtirken, Solana'nın yaşam döngüsünün daha erken bir aşamasında olmasının ve yapısal olarak refleksif olmasının avantajlarından yararlanmayı hedefliyor.

Solana'nın Bitcoin'den daha değişken olması, Janover'ın modelinde bir kusur değil, bir özellik olarak değerlendiriliyor. Bu volatilite, prim yakalamayı, daha hızlı büyümeyi ve daha verimli sermaye kullanımını sağlıyor. Ayrıca şirket, hazinesini stake ederek ve validatör ödülleri kazanarak, birleşik büyüme potansiyeli yaratmayı amaçlıyor.

Bu gelişme, Başkan Donald Trump'ın tarife politikalarının yatırımcıları etkilediği değişken bir piyasa ortamında gerçekleşti. Solana, son dönemde Fidelity'nin spot ETF başvurusu, PayPal'ın kripto tekliflerini genişletmesi ve CME'de vadeli işlemlerin başlaması gibi önemli kurumsal adımlarla dikkat çekiyor.

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Son Dakika Kripto Para Milyonlarca dolarlık Solana yatırımı yapan şirketin hisseleri tavan yaptı - Son Dakika

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