Nakamoto, BTC Inc. ve UTXO Management\'ı satın alıyor

18.02.2026 13:12
David Bailey'nin kurduğu Bitcoin hazine şirketi Nakamoto, Bitcoin Magazine ve The Bitcoin Conference gibi markaların sahibi BTC Inc. ile yatırım firması UTXO Management'ı 107 milyon doları aşan bir hisse takası anlaşmasıyla bünyesine katıyor.

Nasdaq'ta NAKA koduyla işlem gören Bitcoin hazine şirketi Nakamoto, sektörün en tanınmış markalarından bazılarını çatısı altına almaya hazırlanıyor. Şirket, Bitcoin Magazine ve The Bitcoin Conference'ın sahibi BTC Inc. ile yatırım firması UTXO Management'ı satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

BAILEY: SEKTÖRÜN EN TANINMIŞ BİTCOİN ŞİRKETİNİ İNŞA EDİYORUZ

Nakamoto'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su David Bailey, yaptığı açıklamada şirketin medya, varlık yönetimi ve danışmanlık hizmetleri alanlarında bir portföy işletmeyi hedeflediğini belirtti. Bailey, "BTC Inc. ve UTXO'yu Nakamoto bünyesine katmak, ilk günden beri vizyonumuzun bir parçasıydı" dedi ve bu satın almanın şirkete önemli gelir ve kazanç sağlayacağını vurguladı.

İşlem, tamamen hisse takasıyla gerçekleştirilecek. Anlaşmaya göre BTC Inc. ve UTXO hissedarları, seyreltilmiş bazda toplam 363.589.816 adet NAKA adi hissesi alacak. İşlem, hisse başına 1,12 dolar sabit fiyat üzerinden yapılandırıldı. Nakamoto'nun 13 Şubat 2026 kapanış fiyatı olan hisse başına 0,2951 dolar baz alındığında anlaşmanın toplam değeri 107 milyon doları aşıyor.

ALIM OPSİYONLARI EŞ ZAMANLI OLARAK KULLANILDI

Nakamoto, daha önce BTC Inc.'i satın almak için bir alım opsiyonuna sahipken BTC Inc.'in de UTXO Management üzerinde benzer bir opsiyonu bulunuyordu. Her iki opsiyon eş zamanlı olarak kullanıldı. NAKA hissesi, haberin yayımlandığı sırada 0,30 dolar civarında yatay seyrini koruyordu. Hisse, piyasa açılışının ardından kısa süreli olarak 0,32 dolara yükseldi.

Bu hamle, dijital varlık hazine şirketlerine (DAT) yönelik ilginin zayıfladığı bir döneme denk geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminin ilk yılında hızla çoğalan bu şirketlere olan iştah son aylarda belirgin şekilde azaldı.

DAT SEKTÖRÜNDE KONSOLİDASYON BEKLENTİSİ

Nakamoto, 2025 yılında kurulan en dikkat çekici Bitcoin hazine şirketlerinden biri olarak öne çıkmıştı. Bailey'nin sektördeki tanınırlığı, şirkete başından itibaren yoğun ilgi çekilmesini sağladı. Aynı dönemde Tether ve Strike kurucusu Jack Mallers destekli Twenty One Capital gibi büyük Bitcoin biriktiricileri de sahneye çıktı.

Bailey, BTC Inc.'in kurucu ortağı ve CEO'su konumunda bulunuyor. UTXO Management ise Avrupa merkezli Treasury B.V. gibi diğer Bitcoin hazine şirketlerine de yatırım yapan bir firma. Nakamoto'nun bu iki şirketi bünyesine katması, firmanın Michael Saylor'ın Strategy şirketinin öncülük ettiği sermaye piyasası odaklı modelin ötesine geçerek düzenli gelir akışı oluşturmasına olanak tanıyacak.

Bailey, geçen hafta Bitcoin Investors Week konferansında yaptığı konuşmada önümüzdeki aylarda DAT'lar arasında bir konsolidasyon dalgası beklediğini söyledi. Bailey ayrıca şirketin elindeki Bitcoin'i satma niyetinde olmadığını teyit ederek "Mesele, hissemizin Bitcoin'e karşı nasıl performans gösterdiği" dedi.

Kripto Para, Son Dakika

