NEAR kurucusundan güvenlikte köklü bir değişim çağrısı - Son Dakika
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NEAR kurucusundan güvenlikte köklü bir değişim çağrısı

NEAR kurucusundan güvenlikte köklü bir değişim çağrısı
21.07.2026 09:32
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Yapay zeka, korsanların yazılım açıklarını bulma hızını, geleneksel güvenlik yöntemlerinin bu açıkları kapatabileceğinden daha ileriye taşıyor. NEAR Protocol kurucu ortağı Illia Polosukhin'e göre geliştiricilerin bu tabloya karşı, kodlarını korumak için matematiksel kanıtlara yönelmesi gerekiyor.

Polosukhin, yapay zeka destekli saldırıların geçen ekim ayında başladığını, ilk örneğin de Balancer olduğunu düşündüğünü söyledi. Yöneticiye göre siber güvenlik bugüne kadar büyük ölçüde, akıllı insanların kodu gözden geçirmesine ve kimsenin gözden kaçan bir açığı bulamayacağını ummasına dayanıyordu. Polosukhin, bu yaklaşımın yapay zekanın yükselişinden önce de kusurlu olduğunu, giderek daha yetenekli modellerin ise onu daha da sürdürülemez kıldığını belirtti. Yönetici, farklı bir düşünce biçimine ihtiyaç duyulduğunu, her şeyi daha iyi bir modelle gözden geçirip bir sonraki modelin açığı bulmamasını ummanın çözüm olmadığını vurguladı.

Polosukhin'in önerdiği çözüm, kodun söylediği işi gerçekten yaptığını matematiksel olarak kanıtlayan biçimsel doğrulamaya dayanıyor. Bu süreç tarihsel olarak pahalı, yavaş ve yoğun emek gerektiren bir yöntemdi. Yöneticiye göre yapay zeka artık gerekli kanıtın büyük bölümünü üretmeye yardımcı olabiliyor ve bu kanıt sonrasında bağımsız biçimde denetlenebiliyor. Polosukhin, yapay zekaya güvenmeye gerek olmadığını, çünkü yapay zekanın yalnızca kanıtı ürettiğini, kullanıcının ise kanıtın doğruluğunu teyit ettiğini söyledi.

ZCASH PROJESİ KANITLAMA SÜRESİNİ YILLARDAN HAFTALARA İNDİRDİ

Zcash'in yakın zamandaki bir girişimi, Polosukhin'in anlattığı yaklaşımın bir örneğini oluşturdu. Tachyon Projesi, yapay zeka destekli doğrulamayı kullanarak Zcash'in Ironwood korumalı havuzunun, geçen ay Orchard havuzunda bulunan türden tespit edilemez bir sahtecilik hatası içeremeyeceğine dair matematiksel bir kanıt üretti. Projeye göre yapay zeka destekli kanıt üretimindeki ilerlemeler, bir zamanlar yıllar süren işi haftalar meselesine indirdi.

POLOSUKHIN İNTERNETTEKİ TÜM KODUN DOĞRULANMASINI İSTEDİ

Polosukhin, bu yaklaşımın zamanla akıllı sözleşmelerin ötesine geçerek kritik internet ve ağ yazılımlarını da kapsaması gerektiğini savundu. Yöneticiye göre blok zinciri kodunun ve internetteki tüm kodun biçimsel olarak doğrulanacak biçimde inşa edilmesine yönelik köklü bir dönüşüme ihtiyaç var.

Öte yandan NEAR, pazartesi günü ağı gelişen güvenlik ve ölçeklenebilirlik ihtiyaçlarına hazırlamayı amaçlayan bir güncelleme yayımladı. Güncellemeyle kullanıcılar artık kuantuma dayanıklı hesap anahtarlarına geçebiliyor, ağ ise etkinlik arttıkça kapasitesini otomatik olarak genişletebiliyor.

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