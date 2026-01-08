Nike NFT dünyasından çekiliyor

Nike sözcüsü yaptığı açıklamada, "RTFKT, 17 Aralık'ta yeni bir sahibe geçti ve şirket ile topluluğu için yeni bir sayfa açıldı." dedi. Şirket, satış şartlarını ve alıcının kimliğini açıklamadı.

DEVİR SONRASI BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

RTFKT'nin web sitesi ve sosyal medya kanallarında, devam eden ya da yenilenen operasyonlara ilişkin herhangi bir bilgi yer almıyor. Platform, geçtiğimiz yıl faaliyetlerini sonlandıracağını duyurmuştu. O dönemde ekip, "birlikte yarattığımız, inşa ettiğimiz her şeyi" anmak için bir arşiv sitesi oluşturacaklarını açıklamıştı.

Platform, 2020 yılında NFT çılgınlığı ortamında bağımsız olarak kuruldu ve yaklaşık bir yıl sonra açıklanmayan bir bedelle Nike tarafından satın alındı. DeFi Llama verilerine göre RTFKT, token satışları ve telif gelirleriyle 49 milyon doların üzerinde kazanç elde ederek en yüksek kazanç sağlayan NFT projeleri arasında dokuzuncu sıraya yerleşti.

Proje, ayakkabı tasarımcısı Jeff Staple ve Japon sanatçı Takashi Murakami ile gerçekleştirdiği iş birlikleri dahil 20'den fazla koleksiyona imza attı. Verilere göre göre bu koleksiyonlar, büyük bölümü CloneX serisinden gelen yaklaşık 1,5 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

YENİ CEO, FİZİKSEL PERAKENDEYE ODAKLANIYOR

Nike, RTFKT'yi eski CEO John Donahoe döneminde satın almıştı. Donahoe'nun görevi, doğrudan satış ve dijital kanallara odaklanmasıyla biliniyordu. Yeni Nike CEO'su Elliott Hill ise Nike'ın Dick's Sporting Goods ve Foot Locker gibi fiziksel perakende mağazalarındaki varlığını yeniden güçlendirmeye odaklanıyor.