Nokia Blockchain dünyasındaki güvenlik standartlarını yükseltiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Nokia Blockchain dünyasındaki güvenlik standartlarını yükseltiyor

Nokia Blockchain dünyasındaki güvenlik standartlarını yükseltiyor

Teknoloji devi Nokia, dijital varlıkları şifreleyebilecek yenilikçi bir cihaz ve program için Çin'de patent başvurusunda bulundu. Nokia Technologies tarafından geliştirilen teknoloji, kripto varlıkların korumasını güçlendirmeyi hedefliyor.

23.12.2024 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nokia'nın Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'ne yaptığı başvuru, şirketin Blockchain ve kripto varlık alanındaki çalışmalarını genişletiyor. Bu hamle, şirketin 2021'de başlattığı Blockchain tabanlı veri pazaryeri projesinin devamı niteliğinde gözüküyor.

Kripto Varlıklar İçin Yeni Nesil Şifreleme

Patent başvurusu, dijital varlıkları şifrelemek için özel bir bileşen içeriyor. Bu teknoloji, programın ilk ağ işlevi için dijital varlık indekslerinden yararlanıyor.

Nokia'nın Blockchain alanındaki varlığı giderek güçleniyor. Şirket, 2021 yılında kurumsal düzeyde bir veri altyapı hizmeti olan Nokia Data Marketplace'i piyasaya sürdü. Platform, izinli Blockchain altyapısını kullanarak veri işlemi ve analizi sağlıyor.

Şirket aynı zamanda metaverse teknolojilerinde de önemli ilerlemeler kaydediyor. Nokia, 2030'a kadar ağ talebinde yüzde 22 ila 25 oranında artış öngörüyor. Bu doğrultuda şirket, ağ ekipmanı ve hizmetleri portföyüne yatırım yapmayı planlıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kripto Para, Blockchain, Nokia, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Nokia Blockchain dünyasındaki güvenlik standartlarını yükseltiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
17:39 2024’te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları 2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
09:36 Kızılay, Doğanay kardeşlere ait fabrikayı 370 milyon TL bedelle satın aldı Kızılay, Doğanay kardeşlere ait fabrikayı 370 milyon TL bedelle satın aldı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
09:05 Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 19:31:17. #1.11#
SON DAKİKA: Nokia Blockchain dünyasındaki güvenlik standartlarını yükseltiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.