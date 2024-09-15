Norveç'ten tepki çeken Bitcoin madencilik kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Norveç'ten tepki çeken Bitcoin madencilik kararı

Norveç\'ten tepki çeken Bitcoin madencilik kararı

Norveç'in Hadsel kasabasındaki Bitcoin madencilik tesisini kapatınca, elektrik faturaları yüzde 20 artış gösterdi. Yerel halk ve enerji şirketi bu duruma tepki gösterdi.

15.09.2024 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç'in Hadsel kasabasında, yerel halkın Bitcoin madenini kapatma çabası sonucunda, enerji şirketi Noranett'in gelirlerinde büyük bir düşüş yaşandı ve bu da elektrik faturalarında yüzde 20'lik bir artışa neden oldu. Bitcoin madencilik faaliyetleri, çevresel ve sosyal etkileri nedeniyle tartışma konusu olurken, bu durum tesisin kapatılmasıyla sonuçlandı ve halk üzerinde ekonomik bir yük oluşturdu. Kasaba sakinleri şimdi bu yeni maliyetlerle nasıl başa çıkacaklarını sorguluyor.

Hadsel'de Bitcoin Madencilik Tesisini Kapatma Kararı Vatandaşların Cebini Yaktı

Norveç'in kuzeyinde bulunan Hadsel kasabasında yaşayanlar, son günlerde beklenmedik bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. Bölgedeki Bitcoin madencilik tesisinin faaliyetlerine son verilmesi, elektrik faturalarında ciddi bir artışa neden oldu.

Yaklaşık 8 bin 200 nüfuslu Hadsel'de, kripto para madenciliği uzun süredir tartışma konusuydu. Sakinler, özellikle yüksek gürültü seviyelerinden şikayetçiydi. Geçtiğimiz hafta, yoğun baskılar sonucu madencilik faaliyetleri durduruldu.

Alınan bu karar, beklenmedik sonuçlar doğurdu. Yerel enerji şirketi Noranett'in gelirlerinde önemli bir düşüş yaşandı. Şirketin şebeke müdürü Robin Jakobsen, "Büyük bir müşterinin aniden kesilmesi, şirketimizi derinden etkiledi." açıklamasında bulundu.

Gelir kaybını telafi etmek amacıyla, Hadsel'deki hanelerin yıllık elektrik faturalarına 2.500 ila 3.000 Norveç kronu (yaklaşık 235-280 dolar) ek maliyet yansıyacak. Bu da ortalama yüzde 20'lik bir artış anlamına geliyor.

Konuyla ilgili farklı görüşler mevcut. Bazı iklim teknolojisi yatırımcıları, bu durumun Bitcoin madenciliğinin elektrik fiyatlarını nasıl düşük tuttuğuna dair bir kanıt olduğunu öne sürüyor. Öte yandan, Hadsel Belediye Başkanı Kjell-Børge Freiberg, azalan elektrik tüketimini dengelemek için yeni projeler aradıklarını belirtti.

Bu olay, Norveç'te kripto para madenciliğiyle ilgili ilk tartışma değil. Daha önce Sortland kasabasında da benzer şikayetler gündeme gelmişti. Norveç'in Bticoin madencilik şirketlerine karşı tutumu da tepki çekiyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Norveç'ten tepki çeken Bitcoin madencilik kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 00:29:47. #1.11#
SON DAKİKA: Norveç'ten tepki çeken Bitcoin madencilik kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement