Nvidia'nın tahvil hamlesi madencilerin yapay zeka dönüşünü pekiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nvidia'nın tahvil hamlesi madencilerin yapay zeka dönüşünü pekiştiriyor

Nvidia\'nın tahvil hamlesi madencilerin yapay zeka dönüşünü pekiştiriyor
16.06.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nvidia'nın planladığı 20 milyar dolarlık tahvil ihracı, yapay zeka altyapısına olan güçlü talebi pekiştirirken kriptonun ötesine geçen Bitcoin madencileri için de zemini güçlendiriyor.

Çip üreticisi Nvidia, planladığı büyük tahvil ihracıyla yapay zeka borçlanma patlamasından yararlanan son şirket oldu. Pazartesi günü çıkan habere göre şirket, yapay zeka yatırımlarını finanse etmek ve mevcut borcunu yeniden yapılandırmak için çok dilimli bir satışla en az 20 milyar dolar toplamayı hedefliyor. Bu adım, yapay zeka altyapısına olan güçlü talebi gösterirken kriptonun ötesinde çeşitlenen Bitcoin madencileri için de yeni fırsatlar yaratıyor.

Tahviller, vadeleri iki ila 30 yıl arasında değişen dilimlere yayılacak. En uzun vadeli kâğıtların getirisinin benzer ABD Hazine tahvillerinin yaklaşık 0,9 puan üzerinde olması bekleniyor. Büyük dil modellerini çalıştıran GPU'ların başlıca tedarikçisi Nvidia, yapay zeka ekosisteminin merkezinde yer alıyor ve şirketin harcama planları tüm sektör için yakından izlenen bir barometre sayılıyor.

BİTCOİN MADENCİLERİ VERİ MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Süregelen yapay zeka inşası, enerji yoğun tesislerini ve elektrik altyapısını yüksek başarımlı bilişim ile yapay zeka barındırmaya yönlendiren artan sayıda Bitcoin madencisine de yaradı. Bir zamanlar gelirinin neredeyse tamamını Bitcoin madenciliğinden sağlayan HIVE Digital, TeraWulf, Hut 8 ve CleanSpark gibi şirketler artık veri merkezi kapasitesi sunan sağlayıcılara dönüşüyor. Bu şirketler, mevcut altyapılarından ve elektrik anlaşmalarından yararlanarak büyüyen bilişim talebini değerlendiriyor.

MADENCİLER EKİM-MART ARASINDA 15 BİN BTC SATTI

Bitcoin madencileri, çekirdek kripto işlerinin ekonomisi giderek zorlaştığı için yapay zeka çeşitlenmesine yöneliyor. Özellikle Nisan 2024 yarılanması, yüksek madencilik zorluğu ve işletme maliyetleri arasında marj baskısını artırdı. Bazı analistlerin "tüm zamanların en sert marj ortamı" olarak nitelediği koşullar, birçok madenciyi Bitcoin varlıklarının bir kısmını satmaya, kaldıracı azaltmaya ve madenciliğin ötesinde yeni gelir aramaya itti. Verilere göre madenciler ekim ile mart arasında toplamda 15 binden fazla Bitcoin sattı.

Bu tabloda analistler, büyük madencilerin yapay zeka altyapısı sağlayıcılarına dönüşmesini bekliyor. Örneğin Bernstein yakın zamanda, bulut yapay zeka işinin hızlı büyümesine dayanarak IREN'in değerinin büyük bölümünü yapay zeka altyapısından elde etmesini beklediğini açıkladı.

Kripto Para, Yapay Zeka, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Nvidia'nın tahvil hamlesi madencilerin yapay zeka dönüşünü pekiştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor
Bir ili sevince boğan gelişme Vali duyurdu: Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz
Kahramanmaraş’ta polis memuru evinde ölü bulundu Kahramanmaraş'ta polis memuru evinde ölü bulundu
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Etiyopya’da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti Etiyopya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti

11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:28
Reuters Dijital Haber Raporu yayınlandı: Sondakika.com 2026’da da lider
Reuters Dijital Haber Raporu yayınlandı: Sondakika.com 2026'da da lider
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
11:16
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
10:43
İsrail, İran’ın kalbini vuracaktı Son sözü Trump söyledi
İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi
10:27
Yıldız Tilbe’den “Siyonist kocamı dövmeye kalktı“ iddiasına yanıt
Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 12:04:38. #7.12#
SON DAKİKA: Nvidia'nın tahvil hamlesi madencilerin yapay zeka dönüşünü pekiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.