O Avrupa ülkesi kriptoya el koyabilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

O Avrupa ülkesi kriptoya el koyabilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
O Avrupa ülkesi kriptoya el koyabilecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Polonya Meclisi, yaptırım listesindeki kişilerin kripto varlıklarının dondurulmasına ve devlete geçirilmesine olanak tanıyan yasayı kabul etti. Yasa, kripto para sektörünü düzenleyecek ayrı tasarı cumhurbaşkanı vetosuna takılmışken meclisten geçti.

Kısıtlayıcı Tedbirler Yasası, 6 Kasım'da yapılan oylamada 240'a karşı 202 oyla kabul edildi. Yasa, kripto varlıkları banka mevduatı ve menkul kıymetlerle birlikte dondurulabilecek finansal varlıklar arasında sayıyor.

Dondurma kararı, varlıkların transferini, kullanımını ve sahipliğinin değişmesini engelliyor. Kripto varlıkların tanımı için Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) esas alınıyor.

LİSTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA

Ulusal yaptırım listesine kimin gireceğine İçişleri Bakanı karar verecek. Bakan bu kararı kendi başına ya da finans denetim kurumu, merkez bankası, mali istihbarat birimi ve iç güvenlik servisinin talebi üzerine alabilecek.

Listeye alınma gerekçeleri arasında AB yaptırımları altındaki bir ülkeye destek vermek, ağır insan hakları ihlalleri ve ulusal güvenliği tehdit eden bilgi manipülasyonu yer alıyor. Karar, yayımlanmasının ertesi günü yürürlüğe giriyor.

Listeye alınan kişi idare mahkemesine başvurabilecek. Ancak karar, mahkeme kesin hükmünü verene kadar yürürlükte kalacak. Ekonomi Bakanı da dondurulan varlıkları satması için geçici bir kayyum atayabilecek ya da ayrı bir kararla bunları devlet hazinesine geçirebilecek.

Yasa yalnız listedeki kişi ve şirketlerin varlıklarını hedefliyor, sıradan kripto para sahipleri kapsamda yer almıyor. Yasada yetkililerin kişilerin kendi cüzdanlarında sakladığı kripto paraların özel anahtarlarına ulaşmasını sağlayan bir yol tanımlanmıyor.

Dondurma kararları bankalar, kripto para borsaları ve saklama kuruluşları üzerinden uygulanacak. Varlıkları dondurmayan kuruluşlar para cezasıyla karşılaşacak.

SIRA SENATO VE CUMHURBAŞKANINDA

Yasa şimdi Senato'ya gitti. Senato'nun tasarıyı kabul etmek, değiştirmek ya da reddetmek için 30 günü bulunuyor. Senato'dan geçerse yasa Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin onayına sunulacak.

Nawrocki, kripto para piyasasında lisans ve denetimi düzenleyen ayrı yasayı 11 Haziran'da üçüncü kez veto etmişti. Meclis'in eylülde vetoyu aşma girişimi 241 oyda kaldı, bunun için 266 oy gerekiyordu.

Kripto ParaPolonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Amedspor transferde çıldırdı Hedefte dünya yıldızı var Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
Babasının kullandığı kamyonda can verdi Henüz 20 yaşındaydı Babasının kullandığı kamyonda can verdi! Henüz 20 yaşındaydı
11 aylık bebek diri diri gömüldü 24 saat sonra sağ bulundu 11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu
Ortaklık cinayetle bitti 20 bıçak darbesine “Bir anlık sinir“ dedi Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine "Bir anlık sinir" dedi
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:50
Üç gün arayla ikinci buluşma Aliyev’den dikkat çeken mesaj
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
10:55
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 12:34:58. #7.12#
SON DAKİKA: O Avrupa ülkesi kriptoya el koyabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android