Oklahoma eyaleti Bitcoin yatırımına hazırlanıyor

Kripto Para

ABD'nin kripto para dünyasındaki konumunu güçlendirme hamleleri devam ediyor. Oklahoma eyaletinin yeni yasa tasarısı, kripto varlıklara yönelik kurumsal ilgiyi yansıtıyor. Teksas ve Ohio gibi diğer eyaletlerin de benzer girişimlerde bulunması, bu trendin güçlenerek sürdüğünü işaret ediyor.

Bitcoin Yatırımları Devlet Güvencesinde Büyüyecek

Stratejik Bitcoin Rezerv Yasası, Oklahoma eyaletinin finansal geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olarak görülüyor. Yasa tasarısı, eyalet hazinesinin Bitcoin (BTC) başta olmak üzere kripto varlıklara yatırım yapmasının önünü açıyor.

Tasarıya göre eyalet hazinesi sadece piyasa değeri 500 milyar doların üzerindeki kripto varlıklara ve stablecoinlere yatırım yapabilecek. Bu kriterleri şu anda karşılayan Bitcoin'in piyasa değeri 2 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Temsilci Maynard, Bitcoin'in bürokratik manipülasyonlardan uzak, merkezi olmayan yapısının finansal özgürlük açısından önemini vurguladı. Yeni yatırımların, vatandaşların satın alma gücünü enflasyonist baskılara karşı korumayı hedeflediğini söyledi. 3 Şubat'ta başlayacak yasama döneminde değerlendirilecek tasarının, 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.