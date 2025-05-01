OpenAI CEO'sunun göz tarama kripto projesi World ABD pazarına adım attı - Son Dakika
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Kripto Para

OpenAI CEO'sunun göz tarama kripto projesi World ABD pazarına adım attı

OpenAI CEO\'sunun göz tarama kripto projesi World ABD pazarına adım attı

ChatGPT ile devrim yaratan OpenAI CEO'su Sam Altman'ın göz taraması yapan kripto projesi World, eski adıyla Worldcoin, ABD'de altı şehirde faaliyete geçiyor. Şirket ayrıca Visa ile "World Visa kartı" için ortaklık kurarak kripto ödemeleri kolaylaştırmayı ve Match Group ile iş birliği yaparak çevrim içi arkadaşlık uygulamalarında gerçek profilleri doğrulamayı hedefliyor.

01.05.2025 11:06
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Yapay zeka çağında insan kimliğini doğrulamayı amaçlayan World projesi, Atlanta, Austin, Los Angeles, Miami, Nashville ve San Francisco şehirlerinde hizmete giriyor. Kullanıcıların göz ve yüz taramasını yapan Orb adlı küresel cihaz, benzersiz bir World ID oluşturmak için kullanılıyor. Bu teknoloji, dijital platformlarda gerçek insanları doğrulama ihtiyacına çözüm sunmayı amaçlıyor.

Word Projesi ile Sahte Hesaplara Karşı Biyometrik Çözüm

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın 2019 yılında kurduğu World projesi, ABD pazarına resmi olarak adım attı. Bu hamle, daha önce düzenleyici endişeler nedeniyle ABD'den uzak duran şirketin stratejisinde önemli bir değişimi temsil ediyor.

World, Orb adı verilen teknolojisi ile kullanıcıların göz ve yüzlerini tarayarak kimliklerini doğruluyor ve karşılığında Worldcoin (WLD) tokenı sunuyor. Bu doğrulama sistemi, Minecraft, Reddit, Telegram, Shopify ve Discord gibi platformlarda kullanılabiliyor.

Şirket, 30 Nisan'da San Francisco'da düzenlenen etkinlikte Visa ile önemli bir ortaklık duyurdu. Bu iş birliği kapsamında, göz küresini taratan kullanıcılar için "World Visa kartı" geliştiriliyor. Kart, WLD tokenları ve diğer kripto paralarla ödeme yapma imkânı sağlayacak.

Çevrim içi arkadaşlık programı Match Group da World ID'yi test eden bir pilot program başlatıyor. Tinder, Hinge ve diğer arkadaşlık uygulamalarındaki profillerin gerçek insanlara ait olduğunu doğrulamayı amaçlayan bu girişim, sahte profil sorununa çözüm getirmeyi hedefliyor.

Proje ayrıca tahmin piyasası girişimi Kalshi ve merkezi olmayan borç verme platformu Morpho ile de ayrı ortaklıklar kurdu. World, küresel olarak 26 milyon kullanıcıya ulaştı ve bunların 12 milyonu Orb taramaları ile doğrulandı.

Dünya genelinde bazı endişeler de söz konusu. İspanya ve Portekiz gibi ülkeler, gizlilik kaygıları nedeniyle World'ün faaliyetlerini askıya aldı. WLD token fiyatı duyuru sonrası kısa süreli yükselişin ardından düşüş gösterdi ve Mart 2024'teki zirvesinden yüzde 90'dan fazla değer kaybetti.

Kripto Para, Sam Altman, ChatGPT, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para OpenAI CEO'sunun göz tarama kripto projesi World ABD pazarına adım attı - Son Dakika

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