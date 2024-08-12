Optimism Katman 2 Blockchain ağları için yeni dönemi başlatıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Optimism Katman 2 Blockchain ağları için yeni dönemi başlatıyor

Optimism Katman 2 Blockchain ağları için yeni dönemi başlatıyor

Optimism ekosistemi, Ethereum'un Layer 2 ağları arasında doğrudan iletişimi sağlamak için yeni bir adım atıyor. Mainnet, Zora ve Base gibi ağların ana ağa ihtiyaç duymadan birbirleriyle etkileşim kurmasını sağlayacak Superchain geliştiriliyor. Bu yenilik, kullanıcı deneyimini zenginleştirecek ve Blockchain ağları arası geçişleri sorunsuz hale getirecek.

12.08.2024 20:02
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Optimism ekosistemi, Layer 2 ağları arasında doğrudan entegrasyon sağlayacak yeni bir yol haritası açıkladı. Bu plan, Ethereum ana ağından bağımsız olarak çalışacak ve kullanıcılara sanki tek bir Blockchain üzerindeymiş gibi hareket etme imkanı sunacak "Superchain" adlı yenilikçi bir yapıyı hayata geçirmeyi hedefliyor.

Superchain İle Blockchain Dünyasında Devrim Başlıyor

Optimism ekosistemi, Layer 2 ağları arasında devrim niteliğinde bir yenilik sunmaya hazırlanıyor. Yeni açıklanan yol haritası, farklı Blockchain ağlarının Ethereum ana zincirinden bağımsız olarak birbirleriyle doğrudan iletişim kurmasını sağlayacak.

Bu yenilikçi proje, "Superchain" adı verilen birleşik bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Superchain sayesinde kullanıcılar ve geliştiriciler, sanki tek bir Blockchain üzerinde çalışıyormuş gibi ağlar arası geçiş yapabilecekler. OP Mainnet'in yanı sıra Base, Mode, Zora, Lyra ve Aevo gibi diğer Layer 2 ağları da bu yapının bir parçası olacak.

Proje kapsamında, zincirler arası iletişimi kolaylaştıracak bir mesaj protokolü ve "SuperchainERC20" adında yeni bir token standardı geliştirilecek. Bununla birlikte geliştiriciler sistemin güvenliğini sağlamak için özel bir hata tolerans mekanizması üzerinde çalışılıyor.

Yol haritasında, önce geliştirici ağının (devnet) başlatılması, ardından test ağının (testnet) oluşturulması ve son olarak ana ağın (mainnet) kullanıma sunulması planlanıyor. Bu süreçte, ERC-7683 gibi çapraz zincir arayüzleri kullanılarak Ethereum ekosistemiyle entegrasyon güçlendirilecek.

Optimism ekosistemi, Ethereum'un ölçeklenebilirlik sorunlarına çözüm olarak "optimistic rollups" teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji, Ethereum işlemlerinin daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Öte yandan, OpenAI'nin kurucusu Sam Altman'ın başlattığı Worldcoin projesi de OP Stack teknolojisini kullanarak kendi Layer 2 (Katman 2) Blockchain ağını geliştiriyor. Bu gelişme, Optimism ekosisteminin giderek genişlediğini gösteriyor.

Bu yeni gelişmelerle birlikte Optimism ekosisteminin, Ethereum Blockchain ağındaki varlıkların ve kullanıcıların daha verimli yönetilmesine olanak sağlaması bekleniyor. Blockchain dünyasındaki bu yenilikçi adımlar, gelecekte daha bütünleşmiş ve kullanıcı dostu bir kripto ekosisteminin oluşmasına zemin hazırlıyor.

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