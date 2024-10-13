Optimism (OP) token airdropp nasıl alınır? Optimism airdropp alma şartları nelerdir? - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Optimism (OP) token airdropp nasıl alınır? Optimism airdropp alma şartları nelerdir?

Optimism (OP) token airdropp nasıl alınır? Optimism airdropp alma şartları nelerdir?

Optimism beşinci AirDrop'unu gerçekleştirdi. Airdropp kapsamında 54 bin 700 kullanıcı adresine yaklaşık 16 milyon dolar değerinde token gönderildi. Kullanıcıların token talep etmesi için son tarih ise belli oldu. Peki, Optimism (OP) token airdropp nasıl alınır? Optimism airdropp alma şartları nelerdir? Merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

13.10.2024 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2. Katman ağı olan Optimism beşinci airdrop dağıtımını gerçekleştirdi. Bu kapsamda 10,3 milyon adet OP token kullanıcılara dağıtıldı. Token'ları almak için ise kullanıcıların son tarihe kadar taleplerini iletmeleri gerekiyor. Optimism (OP) token airdrop nasıl alınır? Optimism airdrop alma şartları nelerdir? sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

Optimism (OP) Airdrop Nasıl Alınır?

Airdrop'lar, 15 Mart - 15 Eylül 2024 tarihleri arasında Superchain üzerinde en az 20 sözleşme ile etkileşime giren cüzdanlar tarafından kullanılabilir. Kullanıcıların token'ları talep etmek için 13 Şubat 2025 tarihine kadar süreleri bulunuyor.

Öte yandan Optimism beş airdrop aracılığıyla şimdiye kadar 265 milyondan fazla OP token dağıttı. Gelecekteki dağıtımlar için yaklaşık 550 milyon OP token kaldı.

Optimism Airdrop Alma Şartları Nelerdir?

Airdrop alma şartları arasında OP Stack ile geliştirilen bir blok zinciri ekosistemi olan Superchain ile etkileşime girmek yer alıyor. Bu ağ ile işlem yapan kullanıcılar airdrop için önceliklendirildi.

Ayrıca; OP Mainnet, Base, Zora, Mode, Metal, Fraxtal, Cyber, Mint, Swan, Redstone, Lisk, Derive, BOB, Xterio, Polynomial, Race ve Orderly gibi ağlardaki faaliyetler dikkate alındı.

Bunun yanı sıra, minimum miktarda OP devretmek veya Superchain üzerinde yedi ağla etkileşim kurmak gibi bireysel kullanıcı tahsislerini artıran bonus uygunluk gereksinimleri de yine şartlar arasında yer alıyor.

Listelemek gerekirse, Optimism Airdrop alma şartları şunlardır:

  1. Superchain ile etkileşime girmek.
  2. OP Mainnet, Base, Zora, Mode, Metal, Fraxtal, Cyber, Mint, Swan, Redstone, Lisk, Derive, BOB, Xterio, Polynomial, Race ve Orderly ağlarından birinde işlem yapmış olmak.
  3. Minimum miktarda OP token devretmek veya Superchain üzerinde 7 ağ ile etkileşim kurmak.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Optimism (OP) token airdropp nasıl alınır? Optimism airdropp alma şartları nelerdir? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 Hizbullah’tan İsrail’de askeri üsse dronlu saldırı düzenlendi Hizbullah'tan İsrail'de askeri üsse dronlu saldırı düzenlendi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimleri disipline sevk etti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimleri disipline sevk etti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
19:53 Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun
17:20 İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı
14:28 Reynmen, Miss Turkey finalistiyle dünyaevine girdi Reynmen, Miss Turkey finalistiyle dünyaevine girdi
14:24 ABD’de şok cinayet: Annesini öldürüp parçaladı sonra da pişirdi ABD'de şok cinayet: Annesini öldürüp parçaladı sonra da pişirdi
14:22 3 aylık hamile kadına evinin önünde taciz Çığlıkları koca sokağı inletti 3 aylık hamile kadına evinin önünde taciz! Çığlıkları koca sokağı inletti
14:20 10 yıllık evli çift, 3 çocuk sahibi olduktan sonra kuzen olduklarını öğrendi 10 yıllık evli çift, 3 çocuk sahibi olduktan sonra kuzen olduklarını öğrendi
14:17 Dursun Özbek’ten Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye bomba gönderme: Çok korkmuşlar Dursun Özbek'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye bomba gönderme: Çok korkmuşlar
14:05 Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Celine Dion hakkında büyük iddia: Playback yaptı Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Celine Dion hakkında büyük iddia: Playback yaptı
13:40 Tekstil devi konkordato ilan etti Tekstil devi konkordato ilan etti
13:31 Anne ve babasını öldürüp cesetleri ile 4 yıl yaşayan kadına 36 yıl hapis cezası verildi Anne ve babasını öldürüp cesetleri ile 4 yıl yaşayan kadına 36 yıl hapis cezası verildi
13:23 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 21:46:56. #1.12#
SON DAKİKA: Optimism (OP) token airdropp nasıl alınır? Optimism airdropp alma şartları nelerdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.