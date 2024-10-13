Optimism (OP) token airdropp nasıl alınır? Optimism airdropp alma şartları nelerdir?

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2. Katman ağı olan Optimism beşinci airdrop dağıtımını gerçekleştirdi. Bu kapsamda 10,3 milyon adet OP token kullanıcılara dağıtıldı. Token'ları almak için ise kullanıcıların son tarihe kadar taleplerini iletmeleri gerekiyor. Optimism (OP) token airdrop nasıl alınır? Optimism airdrop alma şartları nelerdir? sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

Optimism (OP) Airdrop Nasıl Alınır?

Airdrop'lar, 15 Mart - 15 Eylül 2024 tarihleri arasında Superchain üzerinde en az 20 sözleşme ile etkileşime giren cüzdanlar tarafından kullanılabilir. Kullanıcıların token'ları talep etmek için 13 Şubat 2025 tarihine kadar süreleri bulunuyor.

Öte yandan Optimism beş airdrop aracılığıyla şimdiye kadar 265 milyondan fazla OP token dağıttı. Gelecekteki dağıtımlar için yaklaşık 550 milyon OP token kaldı.

Optimism Airdrop Alma Şartları Nelerdir?

Airdrop alma şartları arasında OP Stack ile geliştirilen bir blok zinciri ekosistemi olan Superchain ile etkileşime girmek yer alıyor. Bu ağ ile işlem yapan kullanıcılar airdrop için önceliklendirildi.

Ayrıca; OP Mainnet, Base, Zora, Mode, Metal, Fraxtal, Cyber, Mint, Swan, Redstone, Lisk, Derive, BOB, Xterio, Polynomial, Race ve Orderly gibi ağlardaki faaliyetler dikkate alındı.

Bunun yanı sıra, minimum miktarda OP devretmek veya Superchain üzerinde yedi ağla etkileşim kurmak gibi bireysel kullanıcı tahsislerini artıran bonus uygunluk gereksinimleri de yine şartlar arasında yer alıyor.

Listelemek gerekirse, Optimism Airdrop alma şartları şunlardır: