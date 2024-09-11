PayPal Blockchain alanında genişliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

PayPal Blockchain alanında genişliyor

PayPal Blockchain alanında genişliyor

PayPal ve Venmo, Ethereum Name Service (ENS) entegrasyonu ile kripto para transferlerini kolaylaştırıyor. ABD'deki kullanıcılar artık karmaşık cüzdan adresleri yerine ENS isimlerini kullanabilecek. Bu yenilik, kripto ödemelerini daha erişilebilir hale getirerek dijital varlıkların günlük kullanımını artırma potansiyeli taşıyor.

11.09.2024 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Blockchain teknolojisi, günlük finansal işlemlere entegre olmaya devam ediyor. Kripto para transferleri, PayPal ve Venmo'nun Ethereum Name Service (ENS) entegrasyonu ile yeni bir boyut kazanıyor. ENS, uzun ve karmaşık cüzdan adreslerini basit ve anlaşılır isimlere dönüştürerek kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Bu gelişme, kripto para kullanımını yaygınlaştırma potansiyeli taşırken aynı zamanda Blockchain teknolojisinin günlük finansal işlemlere entegrasyonunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Blockchain Teknolojisi Ödeme Devlerini Dönüştürüyor

ENS Labs yaptığı açıklamada PayPal ve Venmo platformlarının artık Ethereum tabanlı merkezi olmayan isimlendirme sistemi ENS'i desteklediğini duyurdu. Bu entegrasyon, kripto para kullanıcılarının hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracak bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni özellik sayesinde, PayPal ve Venmo kullanıcıları kripto para gönderirken alıcının ENS adını doğrudan arama alanına girebilecek. Platformlar, otomatik olarak bu ENS adına bağlı cüzdan adresini tespit edecek. Bu işlevsellik, ilk etapta ABD'deki kullanıcılara sunulacak.

ENS Labs, bu entegrasyonun PayPal ve Venmo üzerinden yapılan kripto işlemlerinde hata riskini azaltacağını ve kullanıcıların cüzdan adreslerini yönetmesini kolaylaştıracağını belirtti. Daha önce kullanıcılar, dış cüzdanlara fon aktarmak için uzun ve karmaşık adresleri elle girmek, yapıştırmak veya QR kodlarını taramak zorundaydı.

ENS Labs İş Geliştirme Direktörü Marta Cura, konuyla ilgili açıklamada "PayPal ve Venmo ile çalışmak, hem kripto alanına yeni giren kişilere hem de Web2 ödeme platformlarının aşinalığını tercih edenlere ulaşmamızı sağlıyor. ENS'i hâlihazırda bildikleri ve güvendikleri platformlara getirerek, geleneksel bir Web2 ortamında merkezi olmayan finans ile etkileşime geçmelerini kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı. 2017 yılında bir Ethereum hibesi ile kurulan ENS, açıklamaya göre zincir üzerinde 2 milyondan fazla, zincir dışında ise 4 milyondan fazla kayıtlı isme sahip. PayPal ve Venmo ise 2021 yılından beri kripto para birimlerini destekliyor.

Bu gelişme, kripto para dünyasının geleneksel finans platformlarıyla entegrasyonunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. ENS'in yaygın kullanımı, kripto ödemelerini daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirerek, dijital varlıkların günlük hayatta kullanımını artırma potansiyeline sahip.

Kripto para sektörü hızla gelişirken geleneksel finans kurumlarının da bu alana adapte olma çabaları artıyor. PayPal ve Venmo'nun ENS entegrasyonu, bu adaptasyon sürecinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

ENS'in PayPal ve Venmo gibi popüler ödeme platformlarında kullanılmaya başlanması, Blockchain teknolojisinin ana akım yolunda ilerleyişini hızlandırabilir. Bu durum aynı zamanda kripto para birimlerinin daha geniş kitleler tarafından benimsenmesine de katkı sağlayabilir. Bu gelişme, dijital varlıkların günlük finansal işlemlerde daha fazla yer almasının önünü açarak Blockchain teknolojisinin yaygınlaşmasına katkıda bulunabilir.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para PayPal Blockchain alanında genişliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
12:09 İzmir felaketi yaşıyor Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
20:01 Burger King’in Türkiye’deki yeni adı ’’Börgır’’ oldu Burger King'in Türkiye'deki yeni adı ''Börgır'' oldu
19:33 Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
19:17 Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi İşte bonservis bedeli ve maaşı Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli ve maaşı
18:59 Binali Yıldırım Kartal’da anjiyo operasyonu geçirdi Binali Yıldırım Kartal'da anjiyo operasyonu geçirdi
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:24 4 takım birden istiyordu Kieran Trippier’in Türkiye’ye transferi iptal oldu 4 takım birden istiyordu! Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 13:27:17. #1.13#
SON DAKİKA: PayPal Blockchain alanında genişliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement